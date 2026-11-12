La respuesta a un mismo fármaco puede variar de una persona a otra según su perfil genético. (Imagen ilustrativa)

La genética podría ser clave en la forma en que el organismo procesa los medicamentos, según un estudio realizado con datos de casi 100.000 estadounidenses de distintos orígenes.

La investigación, publicada en la revista Science Translational Medicine y dirigida por la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, analizó 16 farmacogenes, es decir, genes que se sabe que influyen en la eficacia o la toxicidad de diversos fármacos. Para ello, combinó la secuenciación del genoma completo con las historias clínicas electrónicas de 98.590 participantes.

Todos los participantes tenían al menos una variante genética

Los resultados muestran que todas las personas de la muestra presentaban al menos una de estas variantes genéticas, con una mediana de nueve por participante.

El estudio combinó la secuenciación del genoma con las historias clínicas de casi 100.000 participantes. (Imagen ilustrativa) Freepik

Además, el 24,4% había tomado algún medicamento cuyo efecto puede verse alterado por una de las variantes que portaba, según recogió la agencia EFE.

Ibuprofeno, omeprazol y otros fármacos comunes afectados

Entre los medicamentos más comunes identificados en el estudio figuran el ondansetrón, utilizado contra las náuseas; el ibuprofeno, un antiinflamatorio; el omeprazol y el pantoprazol, indicados para el reflujo y la acidez estomacal, y la atorvastatina, que se usa para reducir el colesterol.

En Estados Unidos, más de 300 medicamentos incluyen en su prospecto información sobre su interacción con variantes genéticas, en los casos en que una prueba genética puede ayudar a orientar la prescripción. Un ejemplo es un fármaco de quimioterapia para el cáncer de colon que puede causar una toxicidad grave en hasta el 8% de los pacientes con estas variantes, por lo que se les hace una prueba antes del tratamiento.

El ibuprofeno y el omeprazol figuran entre los medicamentos cuyo efecto puede verse alterado por los genes. (Imagen ilustrativa) Freepik

La importancia de la medicina de precisión

Según la Universidad de Pittsburgh, el hallazgo pone de relieve la utilidad de las pruebas genéticas para determinados medicamentos. También sugiere que incluir alertas en la historia clínica electrónica podría ayudar a los médicos cuando recetan alguno de estos fármacos.

Aunque son muchos los factores que influyen en la respuesta a un tratamiento, la genética “podría ser un factor determinante para una gran proporción de pacientes y pone de relieve la importancia de la medicina de precisión a la hora de recetar”, explicó el autor principal del estudio, Philip Empey.

Más de 17.000 nuevas variantes identificadas

El equipo identificó además más de 17.000 variantes genéticas nuevas y calculó la frecuencia de otras ya conocidas en distintos grupos de ascendencia, incluidas poblaciones en las que hasta ahora no se habían estimado.

El estudio se basó en datos del programa de investigación All of Us, de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, que busca reunir información de un millón de personas para entender mejor cómo influyen el estilo de vida, el entorno y los genes en la salud y la enfermedad.