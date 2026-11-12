Algunas de las opciones que brinda el banco permiten solicitar hasta 60.000 euros, aunque el importe máximo cambia según el producto elegido. Imagen: Shutterstock.

Unicaja ofrece distintas modalidades de préstamos personales para financiar proyectos como una reforma de vivienda, la compra de un coche o los gastos de estudios. Algunas de estas opciones permiten solicitar hasta 60.000 euros, aunque el importe máximo cambia según el producto elegido.

La entidad también establece diferentes plazos de devolución. Los préstamos para reformas y movilidad pueden alcanzar los ocho años, mientras que el destinado a estudios permite devolver el dinero en un plazo de hasta cinco años. En todos los casos, la concesión queda sujeta al análisis de riesgo del banco.

Unicaja ofrece hasta 60.000 euros para distintos proyectos

Entre las opciones de financiación de la entidad se encuentra el Préstamo Reforma, destinado a realizar obras y mejoras en una vivienda. Permite solicitar hasta 60.000 euros y devolverlos en un plazo de hasta ocho años. Para tramitarlo es necesario presentar una factura proforma o un presupuesto de la reforma que se vaya a realizar.

El banco también ofrece el Préstamo Movilidad, que permite financiar la compra de un coche o una moto por hasta 60.000 euros, con un plazo máximo de ocho años. Existe además el Préstamo ECO Movilidad, destinado a financiar vehículos eléctricos o con etiqueta CERO emisiones o ECO, también con un máximo de 60.000 euros.

Para quienes necesitan dinero para formación existe el Préstamo Estudios. En este caso, la entidad establece un importe desde 5.000 euros hasta el valor de la matrícula y permite devolverlo en un plazo de hasta cinco años. Por tanto, el límite de 60.000 euros no se aplica a esta modalidad.

El banco permite solicitar hasta 60.000 euros y devolverlos en un plazo de hasta ocho años.

¿Quién puede solicitar los préstamos de Unicaja y qué documentación hace falta?

Los préstamos personales pueden ser solicitados por personas mayores de 18 años. La entidad exige además que la suma del plazo del préstamo y la edad del mayor de los titulares no supere los 70 años. También es necesario tener contratada una cuenta corriente en Unicaja.

El banco analiza la situación económica del solicitante antes de aprobar la operación. La concesión depende de un estudio de viabilidad del riesgo, por lo que cumplir los requisitos generales no garantiza que se conceda el importe solicitado. La entidad puede valorar los ingresos, las obligaciones financieras y la capacidad para afrontar las cuotas.

Para solicitar el préstamo, Unicaja indica que puede ser necesario presentar el DNI o documento equivalente, las últimas nóminas y la última declaración de la renta. En función del producto elegido, también puede solicitar documentación adicional para justificar el destino de la financiación.

Los estudiantes también pueden pedir el Préstamo Estudios, que cubre desde los estudios universitarios de grado y posgrado hasta la Formación Profesional, en centros públicos o privados. El titular del préstamo debe ser el estudiante y hay que acreditar la matrícula, y en lugar de las nóminas la entidad pide una garantía personal o el aval de padres o tutores.

Los documentos cambian según el tipo de préstamo. En el Préstamo Reforma, por ejemplo, es obligatorio justificar el importe mediante una factura proforma o un presupuesto de la obra. La entidad utiliza esa documentación para comprobar la finalidad y el importe de la operación.

La entidad señala que la concesión está siempre sujeta a su criterio. Por eso, el hecho de que una línea permita solicitar hasta 60.000 euros no significa que todos los clientes puedan obtener esa cantidad. El banco determina el importe final tras analizar cada solicitud.

¿Qué plazo hay para devolver el dinero?

El periodo de devolución depende de la finalidad. Los préstamos para reformas de vivienda y movilidad permiten alcanzar los ocho años, mientras que el Préstamo Estudios tiene un plazo de hasta cinco años.

Unicaja también dispone de otras líneas de financiación para viajes, salud, electrónica y otros proyectos personales. Para estas operaciones, el importe máximo y el plazo dependen del producto contratado y de las condiciones aprobadas por la entidad.

Las páginas de estos productos no publican el tipo de interés, que es fijo en los préstamos para reformas y estudios.

Como referencia no vinculante, el comparador Economía Responsable recoge para el Préstamo 100% Digital de Unicaja, un producto distinto de los anteriores, que financia entre 3.000 y 15.000 euros a un plazo de dos a ocho años, un TIN del 7,50% y una TAE del 7,76%, sin comisión de apertura ni de estudio. Según ese sitio, los datos corresponden a una ficha de junio de 2026 con precio promocional hasta el 15 de septiembre, y el banco no publica en su web el tipo vigente, por lo que las condiciones actuales pueden ser otras.

Para tramitar los préstamos de reforma y estudios hay que acudir a cualquier oficina de Unicaja o completar el formulario online, tras lo cual el banco se pone en contacto con el cliente. También se puede llamar a los teléfonos 900 15 15 16 y 952 60 67 67, de lunes a sábado de 8:00 a 22:00.