La suciedad acumulada en la matrícula puede impedir su identificación y dar lugar a una sanción económica.

Conducir con el coche sucio puede costar caro en España si la suciedad afecta a elementos obligatorios para circular, especialmente a la matrícula. La Ley de Tráfico establece que los conductores deben comprobar que las placas de sus vehículos no tengan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación.

Por este motivo, la Dirección General de Tráfico (DGT) contempla una multa de 200 euros por circular con la matrícula ilegible, una infracción que se considera grave y que no implica la pérdida de puntos del permiso de conducir.

La DGT puede multarte con 200 euros si la suciedad impide leer la matrícula

El artículo 10.2 del Real Decreto Legislativo 6/2015, que regula la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece la obligación de comprobar que las placas de matrícula no presenten obstáculos que dificulten su lectura e identificación.

Esto significa que un conductor puede recibir una sanción si circula con la matrícula cubierta de barro, polvo, nieve o cualquier otro elemento que impida reconocer correctamente sus caracteres. La obligación afecta tanto a la placa delantera como a la trasera, cuando el vehículo debe llevar ambas.

Además, el artículo 76, clasifica este incumplimiento como una infracción grave. De acuerdo con el artículo 80 de la misma ley, las infracciones graves se sancionan, con carácter general, con una multa de 200 euros.

Circular con la matrícula cubierta de barro, polvo o nieve puede suponer una multa de 200 euros. Shutterstock

Qué dice la Ley de Tráfico sobre circular con los cristales o las luces sucias

La normativa también exige que el vehículo reúna las condiciones necesarias para circular con seguridad. El artículo 19 del Reglamento General de Circulación establece que la superficie acristalada debe permitir al conductor mantener una visibilidad diáfana de toda la vía.

Por tanto, si el barro, la nieve o la suciedad acumulada en el parabrisas o en las ventanillas impiden una visión adecuada, el conductor puede ser sancionado por incumplir las obligaciones de seguridad durante la conducción. La DGT también recomienda mantener limpios los faros y pilotos para garantizar su correcto funcionamiento y visibilidad.

Los faros y pilotos deben mantenerse limpios para garantizar una iluminación adecuada y permitir que el vehículo sea visible para el resto de los conductores. Pixabay

Manipular la matrícula para evitar su identificación puede costar 6000 euros

La sanción es mucho más elevada cuando el conductor altera deliberadamente la matrícula para impedir que pueda identificarse el vehículo. La DGT diferencia entre circular con una placa ilegible por suciedad y manipularla para eludir los controles de tráfico.

Según la información publicada por el organismo, manipular fraudulentamente la matrícula puede suponer una multa de 6000 euros y la pérdida de seis puntos del permiso de conducir.

Por eso, antes de iniciar un viaje, conviene comprobar que las matrículas estén limpias y sean perfectamente legibles, que los cristales permitan una visión adecuada y que los dispositivos de alumbrado funcionen correctamente.