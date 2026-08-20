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Las herencias son una de las principales fuentes de conflicto entre familiares en España. Disputas por viviendas, desacuerdos sobre el reparto de bienes o diferencias sobre el valor de un patrimonio suelen provocar tensiones que pueden durar años. Por eso, cada vez más expertos insisten en la importancia de dejar las últimas voluntades por escrito.

Uno de ellos es Andrés Millán, abogado y divulgador jurídico, quien ha explicado en redes sociales por qué considera fundamental hacer testamento antes de fallecer. Según señala, este documento no solo permite tener un mayor control sobre el patrimonio, sino que también facilita los trámites para los herederos y evita numerosos problemas familiares.

Además de ordenar la sucesión, hacer testamento puede reducir costes, agilizar procedimientos y ofrecer protección adicional a los hijos menores de edad . Todo ello convierte al testamento en una herramienta clave para planificar el futuro patrimonial de una familia.

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Por qué hacer testamento permite decidir el destino de los bienes

Para Andrés Millán, la principal ventaja de hacer testamento es que la persona mantiene el control sobre el reparto de su patrimonio. El abogado resume esta idea con una frase directa: “¿Por qué deberías hacer un testamento?”

“En primer lugar, porque decides tú lo que se hace con el dinero, tienes control, especificas, puedes planear, no dejas decidir a otro”, explica el letrado. De esta forma, quien otorga el testamento puede organizar sus bienes dentro de los límites establecidos por la ley.

La planificación sucesoria permite dejar instrucciones claras sobre el patrimonio y evitar incertidumbres futuras. Además, facilita que los herederos conozcan la voluntad del fallecido y reduce las posibilidades de interpretaciones contradictorias.

En España, cuando una persona fallece sin testamento, la herencia se reparte siguiendo las normas de la sucesión intestada previstas en el Código Civil o en la normativa autonómica correspondiente. Por ello, muchos especialistas recomiendan anticiparse y dejar las decisiones por escrito.

Las herencias son una de las principales causas de conflictos familiares

Desde su experiencia profesional, Andrés Millán asegura que buena parte de los enfrentamientos entre familiares tienen relación con las herencias. El reparto de bienes suele convertirse en un foco de tensión cuando existen varios herederos con intereses distintos.

El abogado lo resume con una afirmación contundente: “casi todos los rollos que veo entre familias son por una herencia”. Según explica, uno de los problemas más frecuentes aparece cuando varios familiares heredan conjuntamente una vivienda.

En estos casos, las diferencias de criterio suelen ser habituales. Algunos herederos prefieren vender la propiedad, mientras que otros desean conservarla o alquilarla para obtener rentabilidad. La falta de acuerdo puede retrasar durante años la resolución de la herencia.

A ello se suma otro elemento conflictivo: la valoración económica de los bienes. Determinar cuánto vale una vivienda o cualquier otro activo puede generar desacuerdos y aumentar las tensiones entre los familiares implicados.

La protección de los hijos menores es otra de las ventajas del testamento

Además de regular el reparto patrimonial, el testamento también puede servir para proteger a los hijos menores de edad. Este aspecto cobra especial relevancia cuando ambos progenitores desean dejar previstas determinadas situaciones futuras.

Según explica Andrés Millán, una de las opciones disponibles es designar una persona de confianza para ejercer determinadas funciones de protección sobre los menores en caso de fallecimiento.

El abogado destaca que “puedes nombrar un tutor legal para ellos en el caso de que te mueras, de mutuo acuerdo con tu pareja”. Esta previsión permite dejar constancia de la voluntad de los progenitores respecto al cuidado de sus hijos.

Cuando no existe una designación previa, la decisión puede quedar en manos de la autoridad judicial. Por ello, muchos expertos consideran que planificar estas cuestiones aporta seguridad jurídica y tranquilidad a las familias.

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Cómo ayuda el testamento a agilizar una herencia y reducir costes

Otra de las ventajas que destaca Andrés Millán está relacionada con la gestión administrativa de la herencia. Cuando existe un testamento válido, los trámites suelen resultar más sencillos para los herederos.

La existencia de un documento que recoge las últimas voluntades facilita la identificación de los beneficiarios y permite avanzar con mayor rapidez en los procedimientos sucesorios. Esto reduce retrasos y evita gestiones adicionales.

Además, el abogado advierte de que la ausencia de testamento puede tener consecuencias económicas importantes. Según explica, los procedimientos necesarios para acreditar quiénes son los herederos pueden incrementar los costes.

En este sentido, lanza una advertencia clara: “el coste de una herencia se multiplica por 6 en caso de que no haya testamento”. Por ello, muchos especialistas consideran que otorgar este documento puede representar un ahorro significativo para los familiares.