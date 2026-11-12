Imagen ilustrativa de una persona que conduce con chanclas, con los pies próximos a los pedales del vehículo.

La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte a los conductores en España sobre los riesgos de utilizar chanclas, tacones altos u otros tipos de calzado que puedan dificultar el control del vehículo. Esta práctica puede derivar en multas de hasta 80 euros, especialmente cuando afecta a la capacidad para acelerar, frenar o reaccionar ante una situación de emergencia.

La normativa española establece que los conductores deben mantener en todo momento el control del vehículo, la libertad de movimientos y la atención necesaria para circular con seguridad. Por este motivo, los agentes de tráfico pueden sancionar el uso de un calzado inadecuado cuando comprueben que compromete alguna de estas obligaciones.

¿En qué casos puede multar la DGT por conducir con chanclas?

La DGT explica en su página oficial que conducir con chanclas puede suponer una multa de hasta 80 euros cuando el calzado afecta a la seguridad vial. La sanción depende de las circunstancias concretas y de la valoración del agente encargado de vigilar el tráfico.

La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte a los conductores en España sobre los riesgos de utilizar chanclas, tacones altos u otros tipos de calzado que puedan dificultar el control del vehículo. Shutterstock

Entre las situaciones que pueden motivar una sanción se encuentran aquellas en las que las chanclas se deslizan del pie, dificultan la presión sobre los pedales o quedan atrapadas en algún elemento del vehículo. Estas circunstancias pueden reducir la capacidad de respuesta del conductor ante una frenada imprevista.

El fundamento legal se encuentra en tres artículos del Reglamento General de Circulación, aprobado mediante el Real Decreto 1428/2003:

Artículo 3.1 : obliga a conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar daños propios o ajenos.

Artículo 17.1 : establece que los conductores deben estar en condiciones de controlar sus vehículos en todo momento.

Artículo 18.1: exige mantener la libertad de movimientos, el campo de visión y la atención permanente a la conducción.

De esta manera, la infracción está relacionada con el riesgo que genera el calzado durante la conducción. La DGT aclara que la utilización de chanclas, por sí sola, carece de una prohibición específica en el reglamento.

¿Qué tipo de calzado recomienda la DGT para evitar multas al conducir?

La DGT recoge las recomendaciones del Real Automóvil Club de España (RACE), que aconseja utilizar zapatos que permanezcan sujetos al pie y permitan accionar correctamente los pedales. El objetivo es garantizar una respuesta rápida y precisa ante cualquier situación que requiera acelerar, frenar o cambiar de marcha.

Esta práctica puede derivar en multas de hasta 80 euros Shutterstock

Según estas recomendaciones, el calzado adecuado para conducir debe reunir las siguientes características:

Buena sujeción: permanecer ajustado al pie durante todos los movimientos.

Suela antideslizante: proporcionar una adherencia adecuada sobre los pedales.

Material flexible: facilitar los movimientos necesarios para acelerar y frenar.

Tamaño apropiado: permitir accionar cada pedal de forma independiente.

Peso ligero: favorecer la movilidad y la precisión de los movimientos.

La DGT también recomienda prestar especial atención al uso de tacones altos, zapatos con plataformas y botas de montaña, debido a las dificultades que pueden generar para controlar los pedales. Como alternativa, aconseja llevar un segundo par de zapatos adecuado para conducir y guardar el resto del calzado en el maletero.

La importancia de estas recomendaciones aparece reflejada en un estudio del RACE difundido por la DGT en 2020. Según aquella encuesta, más del 30% de los conductores consultados había utilizado alguna vez calzado inadecuado, mientras que un 83% consideraba posible recibir una multa por esta práctica