Aldi pondrá a la venta un pequeño abeto artificial de la marca Home Creation.

A poco más de seis semanas de la Navidad, las tiendas comienzan a sumar los pequeños detalles para decorar la casa. Uno de los más económicos llegará pronto a Aldi, con un abeto artificial que cuesta menos de 8 euros.

Se trata del árbol de Navidad artificial de la marca Home Creation, que estará disponible desde el sábado 14 de noviembre. Mide 40 centímetros y está pensado para ambientar distintos rincones durante las fiestas.

Por su tamaño, ocupa poco espacio y se presenta como una alternativa reutilizable al árbol natural. Además, permite personalizar la decoración según los gustos de cada hogar.

El árbol de Aldi que cuesta menos de 8 euros

El árbol de Home Creation es un pequeño abeto decorativo de 40 centímetros de altura, con un precio anunciado de 7,99 euros. En Baleares, sin embargo, el precio asciende a 8,99 euros.

El árbol navideño que ofrecerá Aldi por menos de 8 euros. Captura de pantalla Aldi

Se vende sin adornos ni elementos decorativos, de modo que cada comprador puede vestirlo a su manera. Eso permite usarlo tanto como un detalle sencillo como una pieza más elaborada, según los complementos que se le sumen.

Las ventajas de un árbol pequeño, económico y reutilizable

Su formato compacto y su precio son las principales razones para fijarse en este modelo. Algunas de sus ventajas son:

Ocupa poco espacio , ya que sus 40 centímetros permiten colocarlo en mesas, cómodas o estanterías.

Se adapta a distintos ambientes , como el salón, el recibidor, el dormitorio o un espacio de trabajo.

Permite personalizar la decoración con pequeñas bolas, luces LED, cintas y otros complementos.

Se puede reutilizar , porque al ser artificial se guarda después de las fiestas y se usa en otras Navidades.

Supone una opción económica para incorporar un detalle navideño sin gastar demasiado.

El árbol mide 40 centímetros y se vende sin adornos, para decorarlo a gusto de cada hogar. Aldi

Mesas, estanterías y escritorios, los lugares ideales para colocarlo

Por sus dimensiones, el árbol está pensado sobre todo para espacios reducidos. Puede funcionar como complemento de un árbol de mayor tamaño o como pieza principal en viviendas donde no hay lugar para instalar uno convencional.

También permite armar pequeños rincones navideños si se combina con guirnaldas, figuras decorativas o luces de Navidad.