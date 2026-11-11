Tren de Kyrgyz Railways en la estación de Balykchy, uno de los puntos de llegada del recorrido desde Bishkek hacia el lago Issyk-Kul.

Hay viajes en tren en los que el recorrido es parte del destino. En Kirguistán, un servicio turístico une Bishkek con Balykchy, en el extremo occidental del lago Issyk-Kul, mientras atraviesa montañas, valles y el desfiladero de Boom.

El servicio funciona durante la temporada turística de verano y dispone de varias categorías. Entre ellas se encuentran los vagones de mayor confort, con ventanas panorámicas, aire acondicionado, sofás y asientos, sistemas multimedia y conexiones para cargar dispositivos. Algunas configuraciones también ofrecen Wi-Fi, aunque este servicio no está documentado de forma oficial para todos los vagones de la temporada 2026.

Un tren que atraviesa las montañas hasta el lago

El recorrido comienza en la estación Bishkek-2, en la capital de Kirguistán, y termina en Balykchy. El trayecto atraviesa el desfiladero de Boom, una zona montañosa que comunica la región de Chüy con la de Issyk-Kul.

Durante la temporada de 2026, el tren salió de Bishkek a las 8:06 y llegó a Balykchy a las 12:12. Después continuó hasta Balykchy Beach, con llegada prevista a las 12:37. El regreso se realizó por la tarde.

La temporada 2026 del servicio comenzó el 5 de junio. Entre el 5 y el 21 de junio circuló los viernes, sábados y domingos. Desde el 26 de junio y hasta el 13 de septiembre pasó a funcionar todos los días.

La temporada 2026 ya terminó. El servicio es estacional y suele operar desde principios de junio hasta septiembre: en 2025 arrancó el 6 de junio y, por la demanda, se extendió hasta el 6 de septiembre. Por ahora no hay fechas confirmadas para 2027.

Compartimento de lujo de un tren turístico, similar a los espacios de mayor confort disponibles en el recorrido hacia Issyk-Kul. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué comodidades tiene el tren?

El servicio dispone de varias categorías, entre ellas estándar, Lux, VIP y VIP-Coupe. Por eso, las comodidades dependen del vagón elegido.

Los coches de mayor categoría cuentan con grandes ventanas panorámicas, aire acondicionado, asientos y sofás acolchados y sistemas multimedia. También incorporan enchufes y conexiones USB y Type-C para cargar dispositivos electrónicos.

Una de las versiones modernizadas del vagón VIP, incorporada en 2024, dispone de seis compartimentos privados, mesas amplias, climatización individual y sistema de audio. El diseño incorpora además elementos inspirados en la cultura de Kirguistán.

El tren también cuenta con servicio de buffet. En cambio, el Wi-Fi no aparece garantizado por las fuentes oficiales como una prestación común a todos los vagones VIP de 2026, por lo que conviene tratarlo como una comodidad disponible en determinadas configuraciones y no como una característica general del servicio.

¿Cuánto cuesta el billete?

Según la empresa estatal Kyrgyz Temir Zholu, el precio depende de la categoría del vagón y de la forma de pago, pero no de la estación en la que el pasajero sube o baja. En 2026, los billetes para adultos costaron entre 150 y 180 som kirguises (KGS, la moneda del país) en los vagones estándar, entre 500 y 600 KGS en Lux y entre 800 y 1.000 KGS en VIP. Para niños de 5 a 10 años, las tarifas fueron de 73 a 90 KGS en estándar, de 250 a 300 KGS en Lux y de 400 a 500 KGS en VIP. El compartimento VIP completo costó entre 6000 y 7200 KGS.

Al cambio aproximado de 100 som por euro, eso equivale a entre 1,5 y 1,8 euros en estándar, entre 5 y 6 euros en Lux y entre 8 y 10 euros en VIP para adultos. Para niños, los billetes salen entre 0,7 y 0,9 euros, entre 2,5 y 3 euros y entre 4 y 5 euros, respectivamente. El compartimento VIP completo ronda los 60 a 72 euros.

¿Qué se ve durante el viaje?

El trayecto permite contemplar algunos de los paisajes montañosos más conocidos de la región. Una de las partes más destacadas aparece al atravesar el desfiladero de Boom, donde la vía avanza entre las montañas antes de acercarse a la zona del lago.

El viaje termina en Balykchy, situada en el extremo occidental del lago Issyk-Kul, uno de los principales destinos turísticos del país. Desde allí parten otras rutas hacia diferentes localidades y zonas de interés alrededor del lago.

Issyk-Kul está rodeado por las cordilleras del Tian Shan y combina un paisaje de alta montaña con zonas de playa. Durante el verano, la región concentra buena parte de la actividad turística de Kirguistán.

El recorrido permite así unir en una misma jornada la salida desde la capital con el paisaje montañoso del interior del país y la llegada a uno de los principales lagos de Asia Central.