Los trabajadores en España tienen derecho a ausentarse de su puesto de trabajo durante cinco días con su salario garantizado cuando determinados familiares.

Los trabajadores en España tienen derecho a cinco días de permiso retribuido por la hospitalización de determinados familiares, con el 100% de su salario garantizado. Así lo establece el artículo 37.3.b del Estatuto de los Trabajadores, que contempla este derecho ante el ingreso hospitalario de padres, madres, hijos, hermanos, abuelos y otros familiares incluidos en la normativa.

La legislación permite que las personas trabajadoras se ausenten de su puesto durante cinco días laborables para atender estas situaciones familiares, previo aviso y justificación a la empresa. El permiso también alcanza al cónyuge, la pareja de hecho y determinados convivientes, conforme a las condiciones establecidas en la ley.

Qué familiares dan derecho a solicitar los cinco días de permiso retribuido

El artículo 37.3.b del Estatuto de los Trabajadores determina que el permiso de cinco días alcanza al cónyuge, la pareja de hecho y los familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad. También incluye al familiar consanguíneo de la pareja de hecho y a otras personas que convivan en el mismo domicilio y requieran cuidados efectivos.

Quienes tengan un familiar hospitalizado podrán ausentarse del trabajo durante cinco días sin perder su salario Fuente: Shutterstock Shutterstock

Entre los familiares contemplados por la normativa se encuentran:

Padres, madres, hijos e hijas, como familiares de primer grado.

Hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, nietos y nietas, como familiares de segundo grado.

Cónyuges y parejas de hecho, conforme a las condiciones previstas en la legislación.

Familiares por afinidad hasta el segundo grado, como suegros y cuñados.

Personas convivientes, siempre que residan en el mismo domicilio y necesiten cuidados efectivos por parte del trabajador.

La ley contempla, además, las intervenciones quirúrgicas que requieren reposo domiciliario, incluso cuando el paciente recibe el alta hospitalaria el mismo día. De esta forma, el derecho al permiso también puede surgir ante situaciones de recuperación médica en el hogar.

Cómo solicitar los cinco días de permiso y desde cuándo se cuentan

Para acceder a este derecho, el trabajador debe avisar a su empresa y justificar la circunstancia médica que origina la ausencia. La documentación puede incluir un justificante de hospitalización, un informe médico que acredite la situación correspondiente o un certificado de reposo domiciliario, según el supuesto.

Quienes tengan un familiar hospitalizado podrán ausentarse del trabajo durante cinco días sin perder su salario. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El permiso se computa en días laborables y no naturales, conforme a la interpretación judicial de la normativa. Por ejemplo, una persona que trabaja de lunes a viernes y comienza su permiso un lunes podrá disfrutarlo hasta el viernes, siempre que persista la situación que justifica su concesión.

Además, la jurisprudencia reconoce cierta flexibilidad para determinar el inicio del permiso, de acuerdo con las necesidades de atención familiar y las condiciones aplicables. El alta hospitalaria también permite continuar con los días restantes cuando el paciente necesita reposo domiciliario y cuidados acreditados.

Otro aspecto relevante es que los cinco días corresponden a cada nuevo hecho causante, por lo que el derecho puede ejercerse nuevamente si se produce otra situación médica que reúna los requisitos legales.