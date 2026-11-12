Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), la compañía encargada de fabricar, distribuir y comercializar las bebidas de Coca-Cola en distintos mercados, ha lanzado ofertas de empleo en España.

Las oportunidades están dirigidas tanto a profesionales con experiencia, como a personas que buscan sus primeras oportunidades laborales, según la información publicada en su portal oficial de empleo.

En este contexto, las vacantes disponibles se distribuyen entre las ciudades de Barcelona, Burgos, Sevilla, Valencia, Almería y Santa Cruz de Tenerife , entre otras. El objetivo es incorporar trabajadores a sus fábricas, almacenes y departamentos de planificación, aunque también ofrece oportunidades específicas para recién graduados.

Qué ofertas de empleo tiene disponibles Coca-Cola en España

Algunas de las oportunidades de empleo publicadas por la multinacional son puestos relacionados con la producción industrial, el mantenimiento y la gestión de almacenes.

Uno de ellos corresponde a la vacante de operario de conducción de carretilla en Burgos, cuyas funciones incluyen organizar mercancías y palés, controlar las existencias y participar en las tareas de carga y descarga de camiones.

Para acceder a este empleo, la compañía solicita disponer del carné de carretillero vigente, acreditar al menos dos años de experiencia y tener disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana, tarde y noche. Otro requisito es tener el vehículo propio.

Algunas de las oportunidades de empleo publicadas por la multinacional son puestos relacionados con la producción industrial, el mantenimiento y la gestión de almacenes. Magnific

Según la oferta publicada por CCEP, el puesto establece un contrato fijo-discontinuo, si bien no aclara la cifra salarial específicamente.

Por otro lado, en la fábrica de Martorelles, en Barcelona, la compañía informó que busca un responsable de turno de almacén, encargado de organizar y supervisar equipos, controlar investarios y garantizar el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento.

En este caso, los candidatos deben contar con formación en ingeniería industrial, empresariales o titulaciones relacionadas, Además, se requiere de un nivel de inglés avanzado y entre dos y tres años de experiencia en gestión de equipos.

El portal recoge otras oportunidades en distintas ciudades, entre las que se encuentran:

Sevilla: operario de mantenimiento y responsable del área de producción.

Huesca: operario de líneas de producción en Vilas del Turbón.

Valencia: responsable sénior de logística.

Almería: gestor de punto de venta.

Santa Cruz de Tenerife: técnico de calidad, medioambiente y seguridad alimentaria.

Barcelona: puestos relacionados con la planificación de suministro.

Los programas de Coca-Cola para recién graduados

Además de las vacantes destinadas a trabajadores con experiencia, Coca-Cola Europacific Partners cuenta con programas de inserción profesional para recién graduados, orientados a facilitar sus primeros pasos en el mercado laboral.

Una de ellas corresponde al programa Graduate Planning, dirigido a profesionales que quieran desarrollarse en el área de planificación de la cadena de suministro de la compañía en Barcelona.

Según explica CCEP, las principales funciones incluyen analizar información operativa, realizar un seguimiento de indicadores y colaborar con los departamentos de producción, logística y distribución.

Respecto a los requisitos, se debe disponer de una titulación en Administración y Dirección de Empresas o Ingeniería Industrial, acreditar un nivel de inglés C1 o superior y haber finalizado los estudios durante los últimos tres años. A su vez, el contrato es de jornada completa, aunque no se especifica el salario exacto de la vacante.

También, figura una oferta Junior Planificación Suministro en Barcelona, para la que se solicitan estudios universitarios en Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería o disciplinas equivalentes. La empresa publicó una banda salarial de 31.680 a 49.500 euros, junto con un contrato orientado a la obtención de práctica profesional.

Cómo inscribirse en las ofertas de empleo de Coca-Cola

Aquellos que estén interesados en trabajar en Coca-Cola Europacific Partners pueden consultar las vacantes mediante el portal oficial de empleo de la compañía.

Para encontrar las oportunidades disponibles, los candidatos pueden utilizar los filtros de búsquedas por país, región, ciudad o área profesional y seleccionar aquellas ofertas que se ajusten a su formación y experiencia.

Aquellos que estén interesados en trabajar en Coca-Cola Europacific Partners pueden consultar las vacantes mediante el portal oficial de empleo de la compañía. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Una ve elegido el puesto, deberán acceder a la descripción completa para conocer las funciones, los requisitos, las condiciones laborales y la ubicación del empleo .

Posteriormente, deberán seleccionar la opción “aplicar” para acceder al proceso de candidatura y adjuntar su currículum actualizado. Algunas vacantes también solicitan documentación adicional, como una copia del título académico. Una vez recibida la solicitud, la compañía aclara que el equipo de selección revisará el perfil de los candidatos y se contactará con aquellos que se ajusten a las condiciones del puesto.