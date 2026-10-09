La demanda interna será el principal motor del crecimiento económico, con una aportación de tres puntos porcentuales al avance previsto para 2026.

El Banco de España ha elevado su previsión de crecimiento económico para 2026 hasta el 2,6%, tres décimas más que en su anterior estimación, y ha situado en el 2,2% el avance esperado para 2027. La fortaleza del consumo privado, la creación de empleo y el aumento de la población explican la revisión al alza, pese a la incertidumbre internacional.

Sin embargo, el encarecimiento de la energía ha llevado a la entidad a revisar también sus previsiones de inflación. El organismo calcula que los precios subirán una media del 3,9% en 2026 y del 3,7% en 2027, tres décimas y 1,1 puntos más, respectivamente, que en sus proyecciones de junio.

¿Qué factores impulsarán la economía española en 2026 y 2027?

La demanda interna será el principal motor del crecimiento económico, con una aportación de tres puntos porcentuales al avance previsto para 2026. El consumo privado crecerá un 3% este año, aunque moderará su ritmo hasta el 1,9% en 2027. Por su parte, el consumo público aumentará un 2,1% en 2026 y un 2% el próximo ejercicio, según EFE.

La inversión también perderá impulso

El Banco de España prevé un crecimiento del 4,1% en 2026 y del 2,8% en 2027, en un contexto marcado por el fin del programa europeo Next Generation EU y el encarecimiento del crédito empresarial.

En el mercado inmobiliario, la inversión residencial podría ganar dinamismo el próximo año, aunque seguirá condicionada por la escasez de mano de obra, la lentitud de los desarrollos urbanísticos y la falta de suelo preparado para construir.

El Banco de España prevé un crecimiento del 4,1% en 2026 y del 2,8% en 2027. EFE

El sector exterior restará cuatro décimas al crecimiento del PIB en 2026, aunque su contribución podría mejorar hasta aportar dos décimas en 2027. Las exportaciones crecerán un 2,4% este año y un 3,4% el próximo, mientras que las importaciones avanzarán un 3,9% y un 3,2%, respectivamente. Además, el organismo estima que el PIB aumentará alrededor de un 0,6% en el tercer trimestre respecto al segundo.

¿Cómo evolucionarán la inflación, el empleo y la deuda pública?

La evolución de los precios estará condicionada por el encarecimiento del petróleo y el gas. El Banco de España prevé que la inflación se acerque al 5% al cierre de 2026, una vez descontados los efectos de las medidas fiscales sobre la energía. A comienzos de 2027, el IPC repuntaría por la retirada de las rebajas fiscales energéticas y de los descuentos en el transporte público, antes de registrar una media anual del 3,7%.

El Banco de España prevé que la inflación se acerque al 5% al cierre de 2026, una vez descontados los efectos de las medidas fiscales sobre la energía. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, también mantendrá niveles elevados. La entidad estima una media del 3,4% en 2026 y del 3,5% en 2027, lo que apunta a una persistencia de las presiones sobre los precios más allá de la evolución de la energía.

En el mercado laboral, el crecimiento del empleo se moderará hasta el 2% en 2026 y el 1,8% en 2027. La tasa de paro, en cambio, continuará a la baja: el Banco de España prevé que se sitúe en el 10% este año y en el 9,7% el próximo . El organismo advierte de que el proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras dificulta la interpretación de los datos coyunturales del empleo.

En las cuentas públicas, la previsión de déficit se reduce al 2,6% del PIB en 2026 y al 2,2% en 2027. La deuda pública también disminuirá, hasta el 98,5% del PIB este año y el 96,2% el próximo. No obstante, el crecimiento del gasto neto superaría en ambos ejercicios los límites fijados en el plan fiscal comprometido con Bruselas.