El Código Civil regula el orden en que los descendientes acceden a una herencia.

Muchas familias se preguntan si los nietos pueden heredar directamente de sus abuelos cuando llega el momento de repartir un patrimonio. La respuesta no es siempre la misma, ya que depende de la situación particular de cada familia y de si los padres siguen con vida o no.

Existen distintos supuestos reconocidos por la ley en los que un nieto sí puede recibir el patrimonio de sus abuelos de forma directa, aunque esto no ocurre de manera automática en todos los casos.

Conocer estas excepciones es importante tanto para quienes buscan planificar su herencia en vida como para las familias que deben resolver un reparto tras el fallecimiento de un ser querido.

¿Cuándo los nietos heredan directamente de sus abuelos?

El Código Civil establece en su artículo 930 que la sucesión corresponde en primer lugar a la línea recta descendente, es decir, los hijos son los primeros llamados a heredar. Sin embargo, el artículo 933 prevé que, si un hijo falleció antes que el abuelo, sus propios hijos -es decir, los nietos- ocupan su lugar en la sucesión por lo que se conoce como derecho de representación.

Los nietos podrán heredar directamente de sus abuelos cuando sus padres hayan fallecido antes de que se produzca la sucesión. Magnific

Esto implica que los nietos no son legitimarios de sus abuelos por derecho propio, sino que heredan únicamente cuando sus padres ya no están en condiciones de hacerlo. Otra alternativa posible es si el padre renuncia expresamente a la herencia, en la cual los nietos también pasan a heredar en su lugar.

Qué pasa si los padres del nieto siguen con vida

Existe además un supuesto menos habitual, en el que un nieto puede heredar de sus abuelos aun cuando sus padres continúan con vida. Esto ocurre cuando el abuelo decidió desheredar a su hijo, lo que habilita que la herencia salte de una generación y recaiga directamente sobre los nietos.

La desheredación es un mecanismo reconocido legalmente, aunque requiere una causa justificada, como la falta de relación familiar. En estos casos, un testamento redactado con claridad puede ser fundamental para que la voluntad del abuelo se cumpla sin generar interpretaciones encontradas entre los herederos.

Un testamento claro ayuda a evitar conflictos entre los distintos herederos de una familia. Magnific

Qué derechos conservan los nietos cuando un hijo es desheredado

Aun cuando un hijo sea desheredado, sus propios descendientes pueden conservar ciertos derechos sobre la herencia, como la legítima, una porción del patrimonio que la ley protege especialmente. Existió, de hecho, un caso resuelto en 2024 por la Audiencia Provincial de Barcelona en el que se reconoció el derecho de un nieto menor de edad a reclamar la legítima de su abuelo, luego de que este desheredara a la madre del menor por falta de relación familiar.

La abogada que representó al menor en esa causa, Mónica Rovira, explicó que “la legítima garantiza el derecho de una persona a heredar un mínimo de sus padres, de su cónyuge, e incluso de sus abuelos, bisabuelos y bisnietos”. Por eso, contar con un testamento bien redactado y que cumpla con todas las formalidades legales resulta determinante para evitar disputas prolongadas entre los distintos herederos.