La Comisión Europea ha detallado cuáles son los aparatos que pueden continuar consumiendo energía en espera.

Aunque un electrodoméstico parezca apagado, puede continuar utilizando electricidad si permanece conectado a la red. En ese contexto, la Comisión Europea ha señalado que entre los aparatos que pueden continuar consumiendo más energía en espera se encuentran los routers, televisores, impresoras y consolas.

Según ha detallado en su sitio web el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), a este tipo de consumo se lo conoce como stand-by o consumo en espera, y afecta especialmente a los equipos que necesitan mantener alguna función activa mientras no están siendo utilizados.

Estos son los electrodomésticos y aparatos que siguen gastando luz aunque estén apagados

Routers y otros dispositivos de red: no están realmente apagados cuando se encuentran en espera, ya que deben mantener su conexión y determinadas funciones de comunicación. La Comisión Europea los incluye expresamente entre los aparatos afectados por las nuevas reglas de consumo en stand-by .

Televisores: pueden permanecer en modo de espera para responder al mando o mantener determinadas funciones activas. El DOE señala que el consumo en stand-by de un televisor se produce cuando está en su estado de menor consumo, normalmente cuando está apagado o no cumple su función principal.

Impresoras: los modelos conectados pueden permanecer preparados para recibir órdenes y mantener funciones de red aunque no estén imprimiendo. La Comisión Europea identifica las impresoras entre los dispositivos que pueden utilizar electricidad en espera conectada a una red.

Consolas de videojuegos: pueden mantener funciones de conexión, actualizaciones u otras prestaciones mientras permanecen en modo de espera. La Comisión Europea las incluye entre los dispositivos conectados que pueden consumir energía durante el stand-by .

Ordenadores y monitores: continúan consumiendo electricidad cuando permanecen conectados y en modos de bajo consumo. El DOE considera el stand-by dentro de los estados de menor consumo de estos equipos.

En España y el resto de la Unión Europea existen límites específicos para este tipo de consumo. Shutterstock

La UE establece límites específicos

En España y el resto de la Unión Europea existen límites específicos para este tipo de consumo. El Reglamento (UE) 2023/826 establece límites para los modos apagado, espera y espera en red de determinados equipos eléctricos y electrónicos.

Como referencia, la normativa europea establece que determinados equipos no pueden superar los 0,5 vatios en modo apagado o en determinadas condiciones de espera, mientras que el límite asciende a 0,8 vatios cuando el modo de espera permite mostrar información o el estado del aparato.

Para determinados equipos conectados a una red, los límites pueden ser superiores: hasta 2 vatios para equipos de red que no sean de alta disponibilidad de red y hasta 8 vatios para equipos con determinadas funciones de alta disponibilidad.

Además, la normativa europea exige que los fabricantes proporcionen información sobre el consumo en los diferentes modos de funcionamiento y sobre el tiempo que tarda el equipo en pasar automáticamente a un estado de menor consumo. De esta forma, los consumidores pueden conocer mejor cuánto gasta cada aparato cuando no está realizando su función principal.

La normativa europea establece que determinados equipos no pueden superar los 0,5 vatios. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo evitar el consumo de los electrodomésticos cuando no se utilizan

Para evitar el consumo de los electrodomésticos cuando no se utilizan, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España (MITECO) recomienda desconectar de la corriente los aparatos que permanecen en stand-by.

Recomiendan desenchufar los cargadores y transformadores cuando no se utilizan. El organismo también aconseja utilizar una regleta con interruptor para poder desconectar varios equipos de la red eléctrica al mismo tiempo.