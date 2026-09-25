Cambio laboral desde el 5 de octubre: las empresas deberán informar por escrito sobre el salario, la jornada y las horas extra (foto: Magnific)

En España, las condiciones laborales que ofrece un empleo, como el salario o el horario de la jornada, son algunos de los factores más determinantes para cualquier trabajo.

En este contexto, las empresas españolas deberán adaptarse a las obligaciones laborales establecidas en el Real Decreto 723/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 15 de septiembre de 2026 y que entrará en vigor el 5 de octubre de 2026.

La norma establece un marco de transparencia y previsibilidad en las condiciones laborales y amplía la información que los empleados deben recibir por escrito sobre los elementos esenciales de su contrato y las principales condiciones de trabajo. Esta obligación se considera cumplida cuando la información ya figura en el contrato escrito que tiene el trabajador.

Cuáles son las principales modificaciones que establece el Real Decreto

Uno de los principales cambios afecta a la información sobre el salario. Las empresas tendrán que detallar la cuantía del salario base y de cada uno de los complementos salariales de forma separada, además de indicar su periodicidad y método de pago.

También deberán informar sobre el modo de cálculo de los conceptos salariales variables y los criterios que determinan su percepción. De esta forma, la norma busca que quede claro cómo se compone y determina la remuneración del trabajador.

Cambio laboral desde el 5 de octubre: las empresas deberán informar por escrito sobre el salario, la jornada y las horas extra (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, la documentación deberá especificar la duración y distribución horaria de la jornada ordinaria, tanto diaria como semanal y anual. También deberá indicarse la jornada se desarrolle mediante trabajo nocturno o a turnos, tanto si se trata de una parte de la jornada o de su totalidad.

Otro aspecto relevante son las horas extraordinarias. Las empresas deberán informar sobre los acuerdos relativos a las horas extra y su retribución, además de los procedimientos previstos para modificar la duración y distribución de la jornada y, cuando corresponda, los cambios de turno.

Cómo deberán informarse las condiciones del contrato

La normativa establece que los datos que deben facilitar las empresas al trabajador sobre la relación laboral deberán incluir las funciones que desempeñará, el grupo o categoría profesional, el lugar de trabajo, la fecha de inicio y la duración prevista del contrato cuando sea temporal.

En los contratos temporales deberá identificarse de forma precisa la causa que justifica la contratación, las circunstancias concretas que la fundamentan y su relación con la duración prevista del contrato.

También deberá informarse sobre la duración y las condiciones del período de prueba, el procedimiento de extinción del contrato y los plazos de preaviso.

Además, entre las novedades se encuentra la obligación de comunicar la existencia de sistemas algorítmicos o automatizados de toma de decisiones cuando se utilicen para determinar o modificar cuestiones como la jornada, la asignación de tareas, el salario, la progresión profesional, el lugar de trabajo o la extinción del contrato.

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Cuándo entrará en vigor el decreto y qué ocurre con los contratos ya vigentes

El Real Decreto 723/2026, del 9 de septiembre, fue publicado el 15 de septiembre en el BOE y entrará en vigor el 5 de octubre de 2026. En general, la norma establece que la información deberá facilitarse al trabajador antes del inicio de la relación laboral.

Sin embargo, en caso de aquellos que ya estén trabajando cuando la norma entre en vigor, la empresa no tendrá que entregar documentación completamente nueva. El trabajador podrá solicitarla y la compañía deberá facilitarla en un plazo máximo de 30 días hábiles desde que se haya recibido el pedido.

Además, estas obligaciones generales sobre información contractual se aplican a las relaciones laborales que tengan una duración superior a cuatro semanas, sin perjuicio de las reglas específicas previstas para determinados colectivos.