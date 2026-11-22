Una acuarela comprada por 150 libras (179 euros) en una venta de liquidación en Cambridge resultó ser una ilustración perdida de Salvador Dalí, el pintor español icono del surrealismo, conocido por sus relojes derretidos, sus paisajes oníricos y su característico bigote.

La obra, de 1966 y titulada “Vecchio Sultano”, había estado guardada durante años en un garaje de Londres. La compró un anticuario de Cambridge y tras dos años de investigación y la confirmación de un experto en Dalí logró venderla en una subasta por 45.700 libras (casi 55.000 euros).

La acuarela formaba parte de un proyecto inconcluso del artista, una serie de ilustraciones inspiradas en Las mil y una noches, y su redescubrimiento amplió lo que se sabía de esa etapa de su trabajo.

Una acuarela comprada por 150 libras resultó ser un Dalí

La acuarela había pasado años guardada en un garaje de Londres hasta que apareció en una venta de liquidación en Cambridge. Allí el anticuario se fijó en la firma de Dalí, en la esquina inferior derecha, y en las pegatinas de Sotheby’s de la parte posterior. Pensó que podía tratarse de una falsificación, pero decidió pujar “en un impulso del momento”.

Solo otra persona pujó contra él, y se retiró cuando ofreció 150 libras (179 euros). “Fue una sensación única en la vida”, le contó a The Guardian.

“Vecchio Sultano”, de Salvador Dalí, se realizó con acuarela y rotulador. La casa de subastas Cheffins, en Cambridge, vendió la obra. Fuente: Cheffins

Un sultán de Las mil y una noches de 1966

La obra se titula “Vecchio Sultano” y representa a un sultán majestuoso con un suntuoso turbante incrustado de joyas. Mide 38 por 28 centímetros y está hecha con acuarela y rotulador, según informó Euronews. Se aleja de los relojes derretidos y los paisajes oníricos con los que suele identificarse a Dalí.

Su origen se remonta a 1963, cuando los mecenas italianos Giuseppe y Mara Albaretto encargaron al artista ilustrar una Biblia. Dalí, sin embargo, se embarcó en otra serie, inspirada en Las mil y una noches.

Aunque aceptó crear 500 obras, solo completó 100. La editorial Rizzoli conservó la mitad de las terminadas, con la idea de publicar la colección, hasta que se perdieron o se dañaron. “Parece que este proyecto fue abandonado”, explicó Gabrielle Downie, asociada de la casa de subastas Cheffins.

La autenticación y la venta en la subaste de Cheffins

Para confirmar la autoría, el coleccionista gastó más de 4000 libras (unos 4800 euros) en autenticar la obra e investigar su procedencia. La acuarela fue autentificada por Nicolas Descharnes, reconocido experto en Dalí, y la casa Cheffins la incluyó en su subasta de arte y diseño en Cambridge, con una estimación previa de hasta 30.000 libras (unos 36.000 euros).

El resultado superó esa cifra. Cheffins vendió la pieza por 45.700 libras (casi 55.000 euros) a un comprador extranjero. Su director, Brett Tryner, reconoció que “no es del gusto de todos” y que genera opiniones encontradas, pero añadió que “a algunas personas les encanta; eso es arte”. Dijo también que hubo un interés “increíble” en la venta, porque las obras originales de Dalí “no salen a la venta muy a menudo”.

El sultán de “Vecchio Sultano” se aleja de los relojes derretidos y los paisajes oníricos que suelen asociarse con Dalí. Fuente: Wikimedia

El anticuario, por su parte, se mostró eufórico cuando se cerró la subasta. “Fue increíble”, afirmó.

El valor de una obra olvidada para coleccionistas e historiadores

Según The Economic Times, el caso muestra que los objetos culturales valiosos no siempre se encuentran en grandes colecciones o museos. Pueden estar en casas, garajes o cajas durante décadas, y su importancia solo se descubre cuando alguien se detiene a examinarlos.

Para confirmar que una obra es auténtica, los especialistas estudian el estilo, los materiales, las firmas, el papel, las dimensiones y los registros históricos, y comparan la pieza con otras del mismo período. La documentación sobre su procedencia ayuda, además, a saber si pertenece al conjunto de la obra del artista.

En este caso, la acuarela suma una pieza más al proyecto inacabado de Dalí y muestra una faceta menos conocida de su trabajo, la de ilustrador.