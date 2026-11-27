En diciembre, los beneficiarios de SSI recibirán su depósito del mes y también el de enero.

La Administración del Seguro Social (SSA) mantiene publicado en su sitio web oficial el calendario de pagos de diciembre, donde se especifican las fechas de depósito para cada una de las diferentes prestaciones.

En este sentido, son seis en total los pagos que la agencia repartirá durante el último mes del año, con un caso en particular que recibe “doble prestación” como consecuencia del feriado de Año Nuevo.

Calendario de pagos confirmado para diciembre: cuándo cobra cada jubilado y pensionado de SSA

De acuerdo con lo indicado en el cronograma oficial, los 6 pagos correspondientes a diciembre estarán distribuidos de la siguiente manera:

Miércoles 1: beneficiarios de SSI

Jueves 3: receptores de beneficios desde antes de 1997 o beneficiarios de SSI y SSA (cobran los beneficios del Seguro Social)

Miércoles 9: beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10

Miércoles 16: beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20

Miércoles 23: beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31

Jueves 31: beneficiarios de SSI

El 31 de diciembre SSI cobra con aumento COLA. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué los beneficiarios de SSI reciben “doble depósito”

En general, quienes cobran la Seguridad de Ingreso Suplementario lo hacen el primero de cada mes, a no ser que esta fecha coincida con un fin de semana o con un feriado.

Como 1ro de enero es día festivo federal por año nuevo, el primer pago del año para SSI se adelanta al 31 de diciembre y ya se otorga con el Ajuste por Costo de Vida (COLA) aplicado.

Aumento COLA 2027: de cuánto es

El porcentaje de aumento será del 3,6% para todos los beneficiarios de SSA y SSI. Junto con este incremento, también sube el importe máximo de los ingresos gravables, que será de 192,300 dólares.

“Los avisos de COLA están disponibles en línea para la mayoría de los beneficiarios a través del Centro de Mensajes de su cuenta personal de My Social Security si crearon su cuenta antes del 18 de noviembre de 2026 y optaron por recibir avisos sin papel”, indican las autoridades.

De no estar inscrito para ver el aviso de forma online, se enviarán durante el mes de diciembre por correo.