El caso de Rusia y China es la punta de lanza de una tendencia más amplia conocida como desdolarización.

Rusia y China dejaron al dólar casi completamente afuera de su comercio. Así lo confirmó el propio gobierno ruso: la enorme mayoría de las transacciones entre ambos países ya se liquida en sus propias monedas, el rublo y el yuan, y no en la divisa estadounidense. Es uno de los ejemplos más contundentes del fenómeno global de desdolarización.

Rusia y China prácticamente dejaron de usar el dólar

El dato lo aportó el primer ministro de Rusia, Mijaíl Mishustin, durante una reunión en San Petersburgo con el primer ministro de China, Li Qiang, en octubre de 2026. Allí, Mishustin afirmó que “la participación de las monedas nacionales en el comercio bilateral ya es cercana al 100%”. Es decir, prácticamente la totalidad del intercambio entre ambos países se realiza en rublos y yuanes.

En la misma intervención, destacó que el comercio bilateral se multiplicó por más de 30 veces en los últimos 25 años, una señal del fuerte crecimiento de la relación económica entre las dos potencias.

Qué significa para el dólar

Si casi el 100% del comercio entre Rusia y China se hace en monedas nacionales, eso implica que el dólar quedó prácticamente fuera de ese intercambio. Lo que durante décadas fue la moneda intermediaria por defecto del comercio mundial, incluido el de estos países, pasó a ser, en la práctica, casi irrelevante para las transacciones entre Moscú y Pekín.

Reducir la exposición al dólar es también una forma de protegerse frente a sanciones y de ganar autonomía. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El trasfondo: la desdolarización y los BRICS

El caso de Rusia y China es la punta de lanza de una tendencia más amplia conocida como desdolarización: un conjunto de países, en especial los BRICS, que buscan comerciar cada vez más en monedas locales para depender menos del dólar y del sistema financiero estadounidense.

Para esos países, reducir la exposición al dólar es también una forma de protegerse frente a sanciones y de ganar autonomía. Entre todos los ejemplos, el de Rusia y China es, por su magnitud y por lo avanzado del proceso, el más citado.