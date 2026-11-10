El presidente Yamandú Orsi encabezó una reunión con los intendentes de Canelones, Francisco Legnani; de Florida, Carlos Enciso; y de San José, Ana Bentaberri, para dar inicio al cronograma de trabajo destinado a la instalación del proyecto impulsado por la empresa española Solaria. Al encuentro asistieron también el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

Solaria propone la construcción de una planta fotovoltaica y un centro de datos que, según las autoridades, implicaría una inversión global de 5.700 millones de dólares. La ministra Cardona señaló que la empresa ya se encuentra en negociaciones por los padrones donde prevé emplazar las obras y gestionando los permisos administrativos necesarios para avanzar.

Durante la reunión se confirmó que a la brevedad comenzarán reuniones técnicas con cada una de las intendencias involucradas, con el objetivo de evaluar en detalle aspectos vinculados a la disponibilidad de terrenos, infraestructura necesaria y la tramitación de autorizaciones municipales y nacionales.

Cardona garantizó que los padrones que participan de las negociaciones “no están desplazando ninguna producción nacional” y negó versiones que hablaban de un uso masivo de tierras. En ese sentido, la ministra rechazó la afirmación de que se destinarían 2.700 hectáreas al proyecto, y subrayó que las dimensiones finales dependerán de los estudios técnicos y ambientales que se realicen.

En el encuentro también se abordaron cuestiones ambientales y el uso de recursos naturales. La ministra destacó que Solaria posee certificación internacional para el desarrollo de data centers y afirmó que el proyecto estará sujeto a controles medioambientales estrictos, además de la obligación de cumplir con la normativa y estándares nacionales vigentes.

Las autoridades coincidieron en priorizar el diálogo y la coordinación entre gobierno nacional, intendencias y la empresa para garantizar que el proyecto aporte inversión y empleo sin comprometer actividades productivas locales ni el cuidado del entorno. Las próximas semanas serán clave para definir los padrones definitivos, los plazos y las condiciones de impacto ambiental y social.