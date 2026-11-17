El tipo de cambio puede modificar el costo de una operación aunque el monto pactado en dólares no cambie. Para una empresa que importa, exporta o realiza pagos internacionales, la diferencia aparece al convertir la obligación a pesos en la fecha de liquidación. Banco BASE advierte que el monto y el vencimiento pueden permanecer iguales mientras el desembolso en moneda nacional cambia en cuestión de días.

No existe una cotización ideal para todos los negocios, porque el efecto depende de ingresos, costos, deudas y compromisos en moneda extranjera. También importa si los cobros y pagos ocurren en fechas similares o dejan periodos sin compensación. Banco BASE recomienda identificar el margen que la empresa necesita proteger, la fecha del flujo y la pérdida cambiaria que puede absorber antes de decidir si espera o asegura una cotización.

El entorno confirma que una exposición abierta puede cambiar con rapidez. El 24 de septiembre de 2026, el peso se depreció 1.11% y alcanzó 17.7691 unidades por dólar, de acuerdo con Banco BASE. Ese día, Banco de México mantuvo la tasa objetivo en 6.50% y señaló que el peso había presentado volatilidad, además de incluir la depreciación entre los riesgos inflacionarios.

El efecto de diez centavos en un millón de dólares

En una operación de un millón de dólares, un movimiento de diez centavos representa una diferencia de 100,000 pesos. Si el tipo de cambio pasa de 17.50 a 17.60 pesos, el desembolso aumenta de 17.5 a 17.6 millones. El resultado surge de multiplicar cada cotización por un millón y coincide con el ejemplo utilizado por Banco BASE para explicar el riesgo presupuestal.

Banco BASE utilizó este cálculo para ilustrar el riesgo presupuestal: multiplicar cada cotización por un millón. Finanzas y Mercado Banco Base México

Para un importador, la depreciación del peso encarece mercancías, materias primas o maquinaria expresadas en dólares. Para un exportador, puede elevar el valor en pesos de sus ventas externas, aunque el beneficio disminuye si también existen insumos, deuda o servicios contratados en esa moneda. Banco BASE recomienda analizar la exposición neta y evitar conclusiones basadas únicamente en el sentido de una venta o de una compra.

La presión puede aumentar cuando el movimiento cambiario coincide con mayores tarifas de transporte, aranceles o precios de insumos. Banco de México incluye las presiones de costos y las disrupciones por políticas comerciales entre los riesgos al alza para la inflación. Aunque ese señalamiento no pronostica el costo de una empresa específica, sí justifica incorporar variables adicionales al escenario y revisar su posible efecto conjunto sobre el margen.

Medición y cobertura antes del vencimiento

La tesorería puede ordenar cuentas por cobrar y pagar de acuerdo con moneda, monto, fecha y probabilidad de ocurrencia. Después, un análisis de sensibilidad permite calcular el efecto de movimientos de 10, 25 o 50 centavos sobre caja y resultados. Banco BASE propone relacionar esos escenarios con la tolerancia al riesgo y con los objetivos financieros, para que la decisión se tome antes de que venza la obligación.

Si el impacto rebasa los límites definidos, la empresa puede evaluar forwards, opciones o swaps para cubrir una parte del flujo. Banco de México explica que estos derivados dependen de un activo subyacente, se liquidan en fechas futuras y pueden emplearse con fines de cobertura. La contratación debe considerar costos, obligaciones y riesgos, y responder a la exposición comprobada en lugar de convertirse en una apuesta sobre la dirección del mercado.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.