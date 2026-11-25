Escuchar música a diario se volvió un hábito tan instalado que pocos se detienen a mirar cuánto cuesta. Con la última subida, Spotify llevó su plan Individual a 11,99 euros al mes, y el aumento llevó a muchos usuarios a preguntarse si realmente hace falta pagar una cuota para tener sus canciones favoritas a mano.

Frente a este panorama, existen alternativas legales y seguras que permiten escuchar música sin suscripción. Entre ellas figuran YouTube Music, Amazon Music Free y SoundCloud, tres servicios con versión gratuita y catálogos amplios. Spotify, que reúne más de 8 millones de usuarios activos en España con su suscripción Premium según estadísticas de CanciónAlMedida, también conserva la suya, con anuncios.

Todas se sostienen con publicidad y tienen límites que desaparecen al pasar a un plan de pago. A continuación, qué ofrece cada una y cuánto cuesta dar ese paso.

Cuáles son las aplicaciones gratuitas para escuchar música de forma legal

YouTube Music

Es la segunda aplicación de música más usada en España en Android, solo por detrás de Spotify, según el ranking de Similarweb. Permite escuchar música gratis con anuncios y acceder al catálogo musical de YouTube sin tener que abonar nada. Eso sí, la reproducción se detiene si se sale de la aplicación y la calidad de audio es menor.

Quien quiera quitar esas restricciones puede contratar YouTube Premium, que la incluye. Sus tarifas se actualizaron en España el 21 de agosto de 2026 y el plan Individual cuesta 15,99 euros al mes.

Las versiones gratuitas se financian con anuncios. (Imagen ilustrativo) Fuente: Shutterstock

Amazon Music Free

Basta con una cuenta de Amazon para escuchar sin coste, con anuncios que se intercalan entre canciones. No hace falta ser cliente de Prime, y quienes lo son disfrutan sin publicidad de un catálogo de 100 millones de canciones. En el mismo ranking, figura en el sexto puesto en España.

Para quitar los anuncios en la versión gratuita, Amazon Music Unlimited cuesta 12,99 euros al mes o 129,99 al año, y el plan Familiar 22,99.

SoundCloud

Ocupa el octavo lugar de las aplicaciones más usadas en Android de España. Reúne más de 200 millones de pistas de 20 millones de creadores, con mucha música independiente y de artistas emergentes difícil de encontrar en otras plataformas. Su versión gratuita incluye anuncios, ofrece escuchas ilimitadas de álbumes y listas, y permite reproducir música en el Apple Watch.

Los planes Go y Go+ eliminan la publicidad y suman la escucha sin conexión, y el primero figura en 4,99 dólares al mes.

Cómo descargar las aplicaciones paso a paso

Para descargar cualquiera de estas aplicaciones, el proceso es muy parecido: