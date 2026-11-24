Los jubilados que cobran esta pensión podrán retirar sus medicamentos gratis en las farmacias

Los jubilados en España cuentan con diferentes beneficios destinados a reducir sus gastos cotidianos y garantizar su acceso a servicios esenciales. Entre ellos, existe una medida que permite a determinados pensionistas retirar sus medicamentos en las farmacias sin pagar un solo euro.

El Real Decreto-ley 11/2026, de 12 de mayo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mantiene la exención del copago farmacéutico para las personas que perciben una pensión no contributiva, una prestación económica destinada a colectivos con recursos económicos insuficientes.

Esta medida supone un ahorro para miles de jubilados que necesitan adquirir medicamentos de forma habitual, especialmente para aquellos que requieren tratamientos prolongados por enfermedades crónicas.

En concreto, 305.867 personas percibían una pensión no contributiva de jubilación en España en agosto de 2026, según los datos publicados por Tododisca.

La cifra representa un incremento del 19% respecto a 2018, cuando 257.023 personas eran beneficiarias de esta prestación.

Qué jubilados pueden retirar sus medicamentos gratis en las farmacias

El artículo 102.8, apartado c), de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios incluye expresamente a las personas perceptoras de pensiones no contributivas entre los colectivos exentos de aportación farmacéutica.

Los jubilados en España cuentan con diferentes beneficios destinados a reducir sus gastos cotidianos y garantizar su acceso a servicios esenciales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La gratuidad se aplica a todos los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) que se dispensen mediante receta médica oficial. Los beneficiarios de una pensión no contributiva están completamente exentos del copago farmacéutico, por lo que el Estado cubre el 100% del precio de estos tratamientos.

En cambio, los medicamentos excluidos de la financiación pública y los productos de parafarmacia deberán abonarse en su totalidad. Esta exención constituye un derecho vigente para los perceptores de estas pensiones.

La reforma aprobada en mayo de 2026 incorpora a los pensionistas de la Seguridad Social que perciben complementos a mínimos de sus pensiones contributivas entre los colectivos exentos del copago farmacéutico.

Cuáles son los requisitos para cobrar una pensión no contributiva y acceder a los medicamentos gratis

Según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), la pensión no contributiva de jubilación garantiza una prestación económica, asistencia sanitaria y farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios a las personas con recursos insuficientes y un historial de cotización limitado o inexistente.

Para acceder a esta prestación en 2026, los interesados deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más.

Acreditar diez años de residencia legal en España desde los 16 años, de los cuales dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

Percibir ingresos personales inferiores a 8803,20 euros anuales.

Respetar los límites de ingresos de la unidad económica de convivencia, en caso de residir con familiares.

En 2026, la cuantía íntegra de la pensión no contributiva de jubilación asciende a 8803,20 euros anuales, distribuidos en 14 pagas de 628,80 euros. El importe individual depende de los ingresos personales y familiares de cada beneficiario.