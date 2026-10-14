La normativa establece los requisitos para determinar quién tiene la condición de gran tenedor en España.

La definición de gran tenedor en España ha cambiado con la nueva normativa de vivienda. El Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, modifica la ley y establece los criterios para determinar qué personas físicas o jurídicas tienen esta condición, un aspecto relevante en la regulación del mercado del alquiler y en los procedimientos relacionados con la vivienda.

En ese contexto, el decreto de vivienda fija un umbral general basado en el número de inmuebles residenciales o en la superficie construida, aunque permite aplicar un límite inferior en determinadas zonas de mercado residencial tensionado.

Además, incorpora la obligación de acreditar la condición de gran tenedor mediante una certificación del Registro de la Propiedad. Estos cambios figuran en el artículo 4 del Real Decreto-ley 29/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 7 de octubre de 2026.

Confirmado por el BOE: estos son los criterios que determinan si eres un gran tenedor

Según el artículo 3.k de la Ley 12/2023, en la redacción modificada por el artículo 4 del Real Decreto-ley 29/2026, se considera gran tenedor a la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o de una superficie construida superior a 1500 metros cuadrados destinada a vivienda.

Para calcular estos límites, no se incluyen los garajes ni los trasteros. La definición contempla dos criterios: el número de inmuebles residenciales y la superficie construida de uso residencial .

Por tanto, la condición no depende únicamente de cuántas viviendas tenga una persona o empresa, sino también de la superficie construida que reúna el patrimonio residencial conforme a los criterios legales.

El número de viviendas y la superficie construida son dos de los criterios para identificar a los grandes tenedores. Shutterstock

El umbral puede bajar a cinco viviendas en zonas tensionadas

Los propietarios que tengan cinco o más viviendas pueden ser considerados grandes tenedores, aunque esta condición no se aplica automáticamente en toda España. Es decir, según lo confirmado por el BOE, los propietarios desde 5 viviendas pueden ser considerados grandes tenedores si viven en zonas declaradas de mercado residencial tensionado (este requisito depende de que la comunidad autónoma correspondiente justifique su aplicación).

Por tanto, no basta con tener cinco propiedades: también es necesario que los inmuebles estén ubicados en una zona donde se haya establecido este criterio específico.

La normativa permite reducir el umbral general en las zonas declaradas de mercado residencial tensionado. En estos ámbitos, la definición puede aplicarse a los titulares de cinco o más inmuebles de uso residencial situados en la zona, siempre que la comunidad autónoma justifique esta particularización en la memoria correspondiente.

Esto significa que tener cinco viviendas no convierte automáticamente a un propietario en gran tenedor en cualquier punto de España. Para aplicar el límite inferior, es necesario comprobar que los inmuebles se encuentran dentro del ámbito tensionado y que se cumplen las condiciones previstas en la ley.

La regulación distingue, por tanto, entre el umbral general estatal y la posibilidad de establecer un criterio más restrictivo en determinadas zonas para atender a las circunstancias de su mercado residencial.

En las zonas declaradas de mercado residencial tensionado, el umbral puede reducirse a cinco viviendas. Shutterstock

Cómo se acredita la condición de gran tenedor con el nuevo decreto

El Real Decreto-ley 29/2026 incorpora expresamente la obligación de acreditar esta condición mediante una certificación del Registro de la Propiedad en la que conste la relación de propiedades inscritas a nombre del titular.

Este requisito permite documentar la titularidad de los inmuebles para comprobar si se cumplen los criterios legales. La norma también modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir referencias a la condición de gran tenedor en determinados procedimientos judiciales relacionados con viviendas.

En ese sentido, para saber si un propietario reúne los requisitos, es necesario revisar el número de inmuebles urbanos residenciales inscritos a su nombre, la superficie construida destinada a vivienda y, cuando corresponda, si los inmuebles están situados en una zona declarada de mercado residencial tensionado.