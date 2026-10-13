Las inmobiliarias alertan del impacto de los decretos de vivienda: en apenas diez días se han registrado 5.758 operaciones afectadas, según la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI).

El mercado de la vivienda en España atraviesa un nuevo episodio de incertidumbre. La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha contabilizado 5758 operaciones afectadas en apenas diez días tras los recientes decretos de vivienda, según una encuesta realizada a más de 600 agencias del país.

Los datos reflejan una retirada de inmuebles del alquiler habitual, operaciones de compraventa que sustituyen a la oferta de arrendamiento y contratos cuya firma ha quedado paralizada. La organización estima que el volumen de operaciones de alquiler podría caer entre un 25% y un 30% durante las próximas semanas.

El mercado del alquiler podría sufrir una caída de hasta el 30% en las próximas semanas, ante la retirada de viviendas, la paralización de contratos y el traslado de inmuebles a otras modalidades. Fuente: EFE María Rodríguez

En este contexto, el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España ha presentado una propuesta con 31 medidas distribuidas a lo largo de veinte años para aumentar la oferta residencial, agilizar los trámites urbanísticos y mejorar las garantías del alquiler.

Las inmobiliarias alertan de casi 6.000 operaciones afectadas por los decretos de vivienda

Según la encuesta de FAI, el 88,9% de las inmobiliarias consultadas afirma haber registrado incidencias en el mercado del alquiler ante los cambios normativos. La principal consecuencia identificada es la retirada de viviendas del arrendamiento habitual, señalada por el 78,1% de las agencias.

El informe también indica que un 72,4% ha detectado contratos cuya firma se ha frenado, mientras que el 56,6% observa propietarios que trasladan sus inmuebles al mercado de compraventa. Por su parte, el 38,9% señala un desplazamiento hacia alquileres de temporada o por habitaciones.

Los primeros reportes recopilados durante diez días permiten identificar el siguiente impacto en las agencias encuestadas:

Operaciones afectadas Cantidad Viviendas retiradas del alquiler habitual 2.067 Inmuebles trasladados a compraventa 1.224 Viviendas desviadas a alquileres alternativos 944 Firmas de contratos bloqueadas 1.523 Total de operaciones afectadas 5.758€

En total, la federación contabiliza 4235 inmuebles retirados o desviados del alquiler residencial y 1523 contratos bloqueados. Estas cifras corresponden a la muestra analizada y no representan un recuento del conjunto del mercado español.

Por qué las agencias inmobiliarias prevén una caída del 30% en los alquileres

A partir del comportamiento observado en las agencias consultadas, FAI calcula que la actividad del alquiler podría contraerse entre un 25% y un 30% durante las próximas semanas.

La previsión responde a tres factores: la paralización de firmas, la retirada de viviendas del mercado residencial y el traslado de propiedades hacia otras modalidades de uso. Se trata de una estimación de la federación y no de una caída que ya se haya producido.

El presidente de FAI, José María Alfaro, considera que las decisiones recientes en materia de vivienda están teniendo graves consecuencias para los hogares que buscan alquilar. También cuestiona la falta de consideración hacia los pequeños propietarios y reclama un “Plan Marshall de Emergencia” mediante un pacto de Estado entre las fuerzas parlamentarias, las administraciones y los representantes del sector.

Las 10 medidas prioritarias que proponen los gestores administrativos para afrontar la crisis de vivienda

Los gestores administrativos proponen 31 medidas para afrontar la crisis de vivienda en España, con un plan a veinte años que contempla aumentar la construcción, movilizar suelo público y reforzar las garantías del alquiler. Fuente: EFE Javier Lizon

Mientras las agencias alertan sobre los efectos de los cambios regulatorios, el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España plantea una transformación estructural del sistema residencial.

Su propuesta se recoge en el documento Informe sobre la vivienda. Política integral para un problema social, que establece un horizonte de veinte años y considera necesario combinar inversión pública, iniciativa privada y protección social.

Entre las actuaciones prioritarias se encuentran:

Elaborar un Programa Nacional de Producción Residencial, centrado inicialmente en Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga. Movilizar el suelo público disponible para construir nuevas viviendas. Simplificar los procedimientos administrativos vinculados a la construcción. Crear un Inventario Nacional de Suelo Disponible. Agilizar los procesos de transformación urbanística, que actualmente superan los ocho años de media según el informe. Impulsar nuevas modalidades de acceso, como las cooperativas en cesión de uso. Establecer un marco estable de colaboración público-privada. Crear un sistema de garantías frente al impago del alquiler habitual. Compensar automáticamente a los pequeños propietarios cuando se suspenda un lanzamiento por vulnerabilidad. Regular el alquiler de temporada mediante causas objetivas y acreditables en determinados territorios.

El documento señala que seis provincias concentran el 52,5% del déficit de vivienda, estimado en 750.000 unidades según los datos del Banco de España citados por los gestores administrativos.