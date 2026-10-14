El empresario aseguró que delega en una asistente virtual la gestión de correos electrónicos, mensajes y recordatorios.

José Elías, empresario multimillonario y presidente de Audax Renovables, aseguró que ha delegado parte de sus tareas cotidianas en una inteligencia artificial. “Dirijo 200 empresas, pero tengo memoria de Dori. Así que he externalizado mi cerebro a una IA”, detalló el 9 de octubre a través de su cuenta de X.

En su publicación, Elías explicó que utiliza esta tecnología para gestionar su actividad profesional y personal. Por eso, decidió recurrir a una asistente virtual con acceso a su correo electrónico, calendario y redes sociales, capaz de revisar los mensajes que recibe, almacenar información y recuperarla cuando la necesita.

José Elías explica cómo utiliza la inteligencia artificial para organizar su día

El empresario describió la herramienta como una asistente con una gran capacidad para almacenar y recuperar información. Según explicó, el sistema revisa cada día los contenidos que recibe y conserva los datos relevantes para consultarlos posteriormente.

“ Tiene acceso a mi mail, mi calendario y mis redes sociales. Cada día vigila lo que entra y se acuerda de todo lo que ha visto ”, señaló Elías en su publicación.

El presidente de Audax Renovables comparó esta tecnología con una extensión de su propia memoria: “ Es como tener una prolongación de mi propio cerebro, pero con una visión global de todo mi entorno. Se acuerda de todo y escupe la información cuando la necesito” .

Dirijo 200 empresas, pero tengo memoria de Dori. Así que he externalizado mi cerebro a una IA. Si el viernes me preguntas por un correo que leí el lunes, seguramente no me acuerde. Ella sí. Es una megaasistenta con megamemoria. Tiene acceso a mi mail, mi calendario y mis redes sociales. Cada día vigila lo que entra y se acuerda de todo lo que ha visto. Es como tener una prolongación de mi propio cerebro, pero con una visión global de todo mi entorno. Se acuerda de todo y escupe la información cuando la necesito. Le he delegado el control diario y ahora hace cosas como estas: • Filtrar mis mensajes de LinkedIn para decirme cuáles tienen chicha y cuáles son limoná. • Mandarme cada mañana un resumen con las noticias de prensa sobre mí o mis empresas. • Guardar mis recetas médicas y avisarme del día en el que se me va a acabar la medicina. • Revisar el correo y proponerme respuestas siguiendo una tabla de preferencias. Si le escriben sobre temas que le he descartado previamente, ya sabe que no debe responder. Yo solo entro, reviso las propuestas y apruebo. Hasta ahora me encargaba de todo esto yo. Pero iba de una cosa a otra y olvidaba buena parte de lo que había leído. Ahora puedo preguntarle qué ha pasado, qué merece mi atención y qué puedo dejar pasar. Y ella se acuerda hasta de lo que yo ya he olvidado. Si quieres aprender más y subirte al carro de la IA, únete al taller gratuito del día 13 y 14 de octubre a las 19:00. Únete aquí: https://t.co/tit4eZxKMd — Jose Elías Navarro (@jose_elias_nvr) October 9, 2026

Los correos, las noticias y los medicamentos: las tareas que delega en la IA

Elías explicó que ha delegado en su asistente virtual varias tareas que antes realizaba personalmente. Entre ellas, se encuentran las siguientes:

Filtrar mensajes de LinkedIn: selecciona las comunicaciones que recibe a través de esta red social.

Resumir noticias: le envía cada mañana un informe con las noticias de prensa que mencionan al empresario o a sus empresas.

Gestionar recordatorios médicos: guarda sus recetas médicas y le avisa cuando está a punto de quedarse sin medicación.

Proponer respuestas a correos electrónicos: revisa los mensajes y prepara contestaciones de acuerdo con una tabla de preferencias establecida previamente.

El sistema también aplica las instrucciones que Elías le ha indicado sobre determinados asuntos. Si recibe mensajes relacionados con temas que el empresario ha descartado con anterioridad, sabe que no debe responder.

De esta manera, el empresario mantiene la revisión final de las comunicaciones, aunque delega en la inteligencia artificial buena parte del trabajo previo. “Yo solo entro, reviso las propuestas y apruebo”, explicó.

El empresario explicó que revisa y aprueba las respuestas que la inteligencia artificial propone para sus correos electrónicos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El empresario asegura que la IA le ayuda a decidir qué información merece atención

Elías señaló que antes se encargaba personalmente de todas las tareas de su agenda. “ Hasta ahora me encargaba de todo esto yo. Pero iba de una cosa a otra y olvidaba buena parte de lo que había leído ”, reconoció.

La herramienta le permite recuperar datos anteriores y revisar los temas pendientes sin depender únicamente de su memoria. “Ahora puedo preguntarle qué ha pasado, qué merece mi atención y qué puedo dejar pasar. Y ella se acuerda hasta de lo que yo ya he olvidado”, concluyó.