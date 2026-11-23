Recreación de un cuerpo helado del cinturón de Kuiper, la región más allá de Neptuno a la que apunta el análisis de los granos de polvo recogidos por la NASA. Ilustración generada con IA.

Cada uno de los 12 granos de polvo era mucho más pequeño que el grosor de un cabello humano. Un avión de la NASA los recogió en la estratosfera terrestre, pero las marcas microscópicas que conservaban apuntaban a un origen mucho más lejano: el cinturón de Kuiper, la región de cuerpos helados que se extiende más allá de Neptuno.

Al estudiar los granos, investigadores de la NASA y de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) identificaron minerales que se formaron cuando el agua reaccionó con el material original. La composición de esos minerales aportó evidencia de una antigua reserva de hielo con una proporción inusualmente alta de oxígeno-17 y oxígeno-18. La investigación se publicó en línea el 11 de noviembre de 2026 en Science Advances y la NASA difundió los resultados el 18 de noviembre.

Cómo recogió la NASA los 12 granos de polvo en la estratosfera

La NASA utilizó su avión de investigación ER-2 para recoger partículas de polvo interplanetario en la estratosfera. Después, el equipo examinó los granos con microscopios electrónicos en el Centro Espacial Johnson, en Houston, y analizó su composición isotópica con una microsonda de iones en UCLA.

La pista sobre su procedencia estaba en las marcas que dejan las partículas energéticas del Sol al atravesar los minerales. Los granos presentaban una concentración de marcas inusualmente alta, señal de una exposición prolongada en el espacio. Según los investigadores, ese patrón es compatible con un origen en el cinturón de Kuiper.

Recreación de un cuerpo helado del cinturón de Kuiper, la región más allá de Neptuno a la que apunta el análisis de los granos de polvo recogidos por la NASA. Fuente: NASA, ESA, and G. Bacon (STScI)

Qué revelaron los minerales sobre el hielo más allá de Neptuno

Entre los minerales de los granos había arcillas que se formaron cuando el agua reaccionó con los minerales originales a baja temperatura. Al comparar ambos materiales, el equipo pudo estimar la composición del agua que intervino en esa reacción.

El oxígeno tiene tres isótopos estables: oxígeno-16, oxígeno-17 y oxígeno-18. El primero es el más abundante. Según los cálculos del equipo, el agua que alteró los granos tenía una proporción especialmente baja de oxígeno-16 y una presencia relativamente alta de los dos isótopos más pesados. Esa es la huella química que apunta a una reserva de hielo de agua en el sistema solar primitivo.

Por qué el cinturón de Kuiper conserva pistas sobre el origen del sistema solar

El cinturón de Kuiper alberga a Plutón y a otros cuerpos helados que quedaron tras la formación del sistema solar. Desde hace décadas, los científicos sospechaban que allí podía haber existido hielo rico en isótopos pesados de oxígeno. Algunas muestras de meteoritos y asteroides ya ofrecían indicios, pero esa huella química era poco frecuente en los materiales procedentes de regiones más próximas al Sol.

Esa diferencia llevó a los autores a proponer que la formación de los planetas gigantes, en especial Saturno y posiblemente Urano y Neptuno, pudo limitar el transporte de material rico en agua hacia el interior del sistema solar. Si ese intercambio fue reducido, la reserva del cinturón de Kuiper pudo conservar una composición distinta mientras se formaban los planetas.