Modelo del rostro de una hembra adulta de Homo erectus, una de las primeras antepasadas verdaderamente humanas del hombre moderno, expuesto en la Sala de los Orígenes Humanos del Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano, en Washington D. C. Imagen ilustrativa.

Un descubrimiento en China cambió lo que se sabía sobre la evolución humana. El análisis de restos fósiles demostró que el Homo erectus habitó selvas tropicales del sur del país hace entre 324.000 y 184.000 años, unos 200.000 años más de lo que se había calculado hasta ahora.

El hallazgo, publicado el 18 de noviembre en dos artículos de la revista Nature, cuestiona las teorías sobre la extinción de esta especie y su capacidad para adaptarse a entornos difíciles. Además, demuestra que estos homininos convivieron en Asia con los denisovanos, poco antes de la llegada del Homo sapiens a la región.

El hallazgo de ocho dientes fósiles reescribe la historia del Homo erectus en Asia

La investigación fue realizada por un equipo de científicos australianos, chinos y europeos, que analizó ocho dientes humanos y miles de fósiles recuperados en dos cuevas de la provincia de Guangxi, en el sur de China: Baxian y Naxian. Ambos yacimientos se encuentran a unos 15 kilómetros de distancia, en una zona caracterizada por colinas de piedra caliza, formaciones cavernosas y vegetación tropical.

A partir del análisis de los sedimentos, las formaciones minerales y las características físicas y genéticas de las piezas dentales, los investigadores pudieron identificar los restos como pertenecientes al Homo erectus.

Hasta ahora, los fósiles más recientes de esta especie encontrados en China continental correspondían al yacimiento de Hexian y tenían una antigüedad superior a los 412.000 años. Sin embargo, los nuevos restos demuestran que estos humanos arcaicos continuaron habitando Asia mucho después de lo que se creía.

“Es un descubrimiento fascinante porque confirma la presencia del Homo erectus en un lugar donde no lo esperábamos y en una época que no habíamos considerado”, destaca la geocronóloga y coautora principal del estudio, Kira Westaway, de la Universidad Macquarie en Sídney, Australia.

Los restos dentales encontrados en dos cuevas del sur de China permitieron identificar la presencia tardía del Homo erectus. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock

El Homo erectus podía recorrer hasta 250 kilómetros a través de selvas tropicales

Uno de los aspectos más importantes del descubrimiento es que cuestiona la idea de que los bosques tropicales húmedos representaban una barrera insalvable para el Homo erectus. Hasta ahora, los científicos consideraban que la ausencia de pastizales y la densidad de la vegetación del sudeste asiático habían limitado sus posibilidades de supervivencia y contribuido a su extinción.

Sin embargo, el análisis de los rastros químicos presentes en los dientes humanos y animales permitió reconstruir el entorno de las cuevas y confirmar que los individuos vivían en “un ecosistema de selva tropical”, explica Nicolas Bourgon, del Instituto Max Planck de Geoantropología en Jena, Alemania.

Los investigadores también estudiaron el estroncio, un elemento químico presente en el esmalte dental que permite obtener información sobre los desplazamientos durante la infancia. Los resultados revelaron que algunos individuos habían recorrido distancias de hasta 250 kilómetros a través de estos entornos naturales.

“Algunas de las firmas químicas en los dientes fósiles apuntan mucho más allá de la región inmediata de las cuevas, potencialmente hacia el norte de Vietnam y el sudeste asiático continental”, lo que sugiere que estos humanos tenían una movilidad “mucho mayor de lo que se pensaba”, apunta Renaud Joannes-Boyau, de la Universidad Southern Cross en Lismore (Irlanda) y coautor principal del estudio.

La evidencia también supone un avance en el conocimiento sobre la adaptación de los antiguos homininos a ecosistemas exigentes. “Cada vez se reconoce más que nuestra propia especie, el Homo sapiens, se adaptó a las selvas tropicales de todo el mundo hace entre 100.000 y 13.000 años, pero esta es la primera evidencia clara y directa que tenemos de otro hominino viviendo dentro de estos hábitats”, resume Patrick Roberts, del Instituto Max Planck de Geoantropología en Alemania.

El análisis de ocho dientes fósiles reveló que estos homininos sobrevivieron en ambientes de selva tropical. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los últimos Homo erectus convivieron con los denisovanos en el sur de China

Los restos encontrados en Baxian y Naxian también aportan información sobre las últimas etapas de existencia del Homo erectus. Los fósiles, las pruebas de datación y los análisis químicos permiten confirmar que esta especie sobrevivió en el continente asiático más de 200.000 años después de lo que se había documentado.

Además, los resultados indican que el sur de China funcionó como un importante refugio para sus últimos representantes. A diferencia de lo que se pensaba, estos humanos pudieron adaptarse a los bosques tropicales y desplazarse por territorios extensos, más allá de las colinas kársticas donde se encontraron los restos.

Otro dato relevante es que los Homo erectus compartieron el territorio y los recursos con los denisovanos, un grupo de homininos asiáticos, poco antes de la llegada del Homo sapiens a la región.

El descubrimiento incorpora nuevas pruebas al registro fósil de Asia y obliga a revisar las hipótesis sobre la desaparición de esta especie. Su capacidad para sobrevivir durante casi dos millones de años y adaptarse a ambientes tan diferentes demuestra que la evolución humana estuvo marcada por una diversidad de estrategias de supervivencia mucho mayor de lo que se creía.