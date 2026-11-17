El nuevo SMI será de 18.004 euros brutos al año y la deducción fiscal se reducirá de forma gradual para los salarios que superen esa cifra.

El salario mínimo interprofesional (SMI) en España subirá 65 euros brutos por paga a partir del 1 de enero de 2027. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 17 de noviembre un aumento del 5,3%, que eleva el mínimo para una jornada completa de 1221 a 1286 euros brutos en 14 pagas. Para quien cobra el SMI, la diferencia asciende a 910 euros brutos al año.

El Gobierno también ha aprobado una deducción de 1033,58 euros para que el nuevo salario mínimo quede sin tributación por IRPF. Hacienda prevé, además, que la nómina llegue sin retención por ese impuesto desde el primer mes. El real decreto ley que recoge la rebaja fiscal aún debe convalidarse en la Diputación Permanente del Congreso.

Cuánto se cobra con el salario mínimo de 2027 en 12 y 14 pagas

El nuevo mínimo asciende a 18.004 euros brutos al año. Con 14 pagas, corresponden 1286 euros brutos en cada una. Si las dos pagas extraordinarias se prorratean en las 12 mensualidades, el importe equivale a unos 1500,33 euros brutos al mes. El mínimo general para los salarios fijados por días queda en 42,87 euros.

La subida se aprueba sin un acuerdo previo con CEOE y Cepyme ni con CCOO y UGT, que habían pedido un incremento del 7%. El Ejecutivo fija la cuantía mediante un real decreto, que no requiere convalidación parlamentaria.

Con este incremento, el salario mínimo acumula una subida de casi el 75% desde 2018, cuando estaba fijado en 735,90 euros al mes. La diferencia es de 550,10 euros por paga.

Cuánto cobrarán por hora las empleadas de hogar y qué cambia en los contratos temporales

Las empleadas de hogar que trabajen por horas en régimen externo tendrán un mínimo de 10,06 euros por hora efectivamente trabajada, frente a los 9,55 euros de 2026. La subida para este colectivo será de 51 céntimos por hora.

En los contratos temporales con hasta 120 días de servicio en una misma empresa, el mínimo será de 60,88 euros por jornada legal de trabajo. Esa cuantía incluye la parte proporcional de los domingos, los festivos y las dos pagas extraordinarias.

El alivio fiscal se retira de forma gradual cuando la retribución supera el mínimo. Fuente: shutterstock Shutterstock

¿Se pagará IRPF si se cobra el salario mínimo en 2027?

La medida aprobada por el Gobierno establece una deducción de 1033,58 euros en el IRPF para las rentas del trabajo de hasta 18.004 euros brutos anuales. El objetivo es que el nuevo SMI tenga una tributación de cero euros por este impuesto. La ausencia de retención por IRPF no elimina las cotizaciones a la Seguridad Social que correspondan en la nómina.

Quienes cobren más de 18.004 euros y hasta 23.172 euros brutos al año podrán aplicar una deducción menor que se reduce a medida que aumenta el salario.

Arcadi España, ministro de Hacienda, explicó cómo se reflejará el cambio en el sueldo: “A partir de 2027, quien cobre el salario mínimo notará que no tributa desde la primera nómina al no aplicársele las retenciones”.

A quién beneficia más la subida del salario mínimo

El Ministerio de Trabajo calcula que el aumento alcanzará a unos 2,7 millones de personas, el 13,6% de los asalariados. Las mujeres representan el 65,2% de los beneficiarios, alrededor de 1,74 millones de trabajadoras. Entre los menores de 25 años, la medida alcanza al 27,2% de los asalariados de ese grupo, según los datos de Trabajo recogidos por EFE.

La agricultura es el sector con mayor incidencia, con un 30,1% de los trabajadores, seguido de los servicios (15,3%), la industria (5,8%) y la construcción (5,4%). Por comunidades autónomas, Andalucía y Madrid concentran el mayor número de beneficiarios, con unos 550.000 y 387.000, respectivamente.