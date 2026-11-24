España será uno de los 30 países europeos que exigirán la autorización ETIAS a los viajeros de países exentos de visado que quieran hacer estancias cortas.

España será uno de los 30 países europeos que exigirán la autorización ETIAS a los viajeros de países exentos de visado que quieran hacer estancias cortas. El sistema todavía no está operativo y, cuando entre en funcionamiento, habrá que completar una solicitud online antes de viajar.

La autorización costará 20 euros, aunque no pagarán los menores de 18 años, los mayores de 70 ni determinados familiares de ciudadanos de la Unión Europea.

Qué es el ETIAS y cómo funciona

El Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes es una autorización previa vinculada al pasaporte, no un visado. Permite entrar tantas veces como se quiera para estancias de hasta 90 días dentro de cualquier periodo de 180 días.

Tiene una validez de tres años o hasta que caduque el pasaporte, lo que ocurra primero. Si el viajero obtiene un pasaporte nuevo, tendrá que solicitar otra autorización, y el documento debe ser válido más de tres meses después de la salida prevista y no tener más de diez años.

Deberán pedirla los ciudadanos de países exentos de visado, entre ellos Argentina, México, Colombia, Chile, Brasil, Estados Unidos y el Reino Unido. No hay que confundirla con el EES, el registro digital en frontera que reemplaza el sellado manual del pasaporte.

El Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes es una autorización previa vinculada al pasaporte, no un visado.

Qué datos pedirá la solicitud

El formulario requerirá datos personales y del pasaporte, y preguntará por determinadas condenas penales y viajes previos a zonas de guerra.

La mayoría de las solicitudes se resolverán en cuestión de minutos, aunque en algunos casos el trámite puede llevar hasta 30 días, por lo que conviene pedirlo con antelación.

Cuándo empezará a exigirse y cómo evitar las webs falsas

El ETIAS todavía no está operativo y no se aceptan solicitudes. La Unión Europea anunciará la fecha de inicio varios meses antes del lanzamiento, así que por ahora no hay que pagar ni tramitar nada.

El Financial Times informó que eu-LISA, la agencia que lo implementa, reconoció que ya no era viable lanzarlo a fines de 2026, por lo que el inicio pasaría a 2027. La Comisión Europea todavía no confirmó la nueva fecha. Cuando el sistema arranque, España y los otros 29 países exigirán la autorización a los viajeros exentos de visado.

El único sitio oficial es travel-europe.europa.eu/etias.