El límite se aplica tanto a la residencia de larga duración nacional como a la de larga duración-UE

El Real Decreto 1155/2024 establece que las personas extranjeras con una autorización de residencia de larga duración en España la pierden si permanecen fuera de la Unión Europea durante 12 meses consecutivos. El supuesto figura en el artículo 201 del Reglamento de Extranjería, que recoge la ausencia prolongada entre las causas de extinción de la autorización.

El límite se aplica tanto a la residencia de larga duración nacional como a la de larga duración-UE. En ambos casos, quien supere los 12 meses seguidos fuera del territorio comunitario pierde la autorización.

Qué establece el artículo 201

Además de la ausencia de la Unión Europea, el artículo contempla otras causas de extinción, como haber obtenido la autorización de forma fraudulenta, una orden de expulsión o la adquisición de la residencia de larga duración-UE en otro Estado miembro.

Para la residencia de larga duración-UE se suma otra causa: la ausencia del territorio español durante seis años. En esos casos, la Dirección General de Gestión Migratoria puede decidir que no se produzca la extinción si existen motivos excepcionales, previo informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

La norma se refiere al territorio de la Unión Europea, no solo a España: salir hacia otro país comunitario no cuenta para el plazo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué ausencia cuenta y quiénes tienen otro plazo

La norma se refiere al territorio de la Unión Europea, no solo a España: salir hacia otro país comunitario no cuenta para el plazo. La causa exige una ausencia continuada de 12 meses fuera del territorio comunitario.

El plazo es de 24 meses para quienes obtuvieron la larga duración-UE después de ser titulares de la Tarjeta azul-UE y para sus familiares con ese estatuto. Tampoco se aplica a los titulares de autorizaciones de residencia y trabajo vinculadas a entidades promotoras de la cooperación, según el Real Decreto 708/2024.

La residencia temporal sigue otro régimen: el Tribunal Supremo anuló la norma que permitía extinguirla por ausencias de más de seis meses en un año.

Cómo se declara la extinción y desde cuándo rige

La Administración declara la extinción mediante resolución del órgano competente, después de iniciar de oficio el procedimiento y dar audiencia al interesado durante un plazo no inferior a 10 días. Las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno deben resolver y notificar en un máximo de seis meses y, si vence ese plazo sin resolución expresa, el procedimiento caduca.

La decisión tiene en cuenta las circunstancias del caso y el principio de proporcionalidad. La resolución pone fin a la vía administrativa y puede recurrirse en reposición ante el mismo órgano o ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El Real Decreto 1155/2024 se publicó en el BOE el 20 de noviembre de 2024 y su reglamento entró en vigor el 20 de mayo de 2025, seis meses después de su publicación.