Fuente: Captura del video de YT de "Merakio" + collage El Cronista

Emigrar a España para conseguir una mayor estabilidad económica, ahorrar y acceder a una mejor calidad de vida fue durante años una de las principales aspiraciones de muchos argentinos. Sin embargo, el encarecimiento de los alquileres y el aumento del precio de los alimentos han cambiado el panorama para quienes deciden instalarse en el país.

Así lo explicó Merakio, youtuber y actor argentino de 43 años, quien lleva cinco años y diez meses viviendo en Madrid. En uno de sus últimos vídeos de YouTube, el creador de contenidos relató cómo ha cambiado su situación económica desde que llegó a España y qué dificultades afrontan quienes desean empezar una nueva vida en Europa.

El argentino reconoció que, pese a tener un buen trabajo, ha tenido que modificar sus hábitos de consumo, controlar sus gastos y reducir la frecuencia de sus viajes.

Merakio explica por qué vivir en España ya no es tan barato como antes

Una de las cuestiones que más preocupa al creador de contenidos es la pérdida de poder adquisitivo. Según relató, cuando llegó a España en 2021, llenar el carro del supermercado, salir a comer o tomar algo con amigos resultaba mucho más asequible: “Ya no es tan barato salir a tomar algo, ya no es tan barato ir al supermercado, ya no es tan barato ir a comer”, aseguró.

El youtuber puso como ejemplo sus propias compras de alimentos. Mientras que antes gastaba entre 60 y 70 euros para abastecerse durante 15 días, ahora asegura que necesita entre 100 y 110 euros.

También explicó que el incremento del precio de la vivienda ha transformado las posibilidades económicas de quienes llegan al país con la intención de trabajar, ahorrar y viajar.

“Vos antes quizás alquilabas algo por 1000 y ahora eso de 1000 sale 2000 y pico, 2200 quizás, incluso las habitaciones”, señaló sobre la evolución de los precios que ha observado.

La advertencia de Merakio para quienes quieren emigrar a España en 2027

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados en abril de 2026, 450.883 personas nacidas en Argentina residían en España a 1 de enero de 2025, incluidas aquellas que poseen la nacionalidad española.

El fenómeno migratorio registró dos grandes etapas: entre 2001 y 2010, tras la crisis económica argentina, llegaron 127.303 personas que todavía residían en España en la fecha del censo, mientras que otras 198.186 se instalaron entre 2021 y 2024.

Aproximadamente el 44% de la población nacida en Argentina que vive en territorio español llegó durante esos últimos cuatro años, lo que refleja la magnitud de la reciente ola migratoria. No obstante, ese envión ya no es lo que fue. El argentino considera que mudarse a España sin disponer de un colchón económico puede resultar más complicado que hace unos años.

Por este motivo, recomendó a quienes tienen previsto emigrar que planifiquen sus gastos antes de tomar una decisión. “Si te querés venir para acá, tenés que venirte con ahorros”, advirtió.

Incluso en su caso, pese a considerar que cuenta con buenos ingresos, ha decidido aplazar determinadas compras y prestar más atención a sus gastos cotidianos. “Estoy como más atento, estoy cuidando un poco más el dinero”, reconoció.

No obstante, sostuvo que Europa todavía ofrece ventajas como la posibilidad de viajar a otros países con presupuestos reducidos, aunque hacerlo con la misma frecuencia que antes resulta más difícil.

Por qué cada vez más argentinos se plantean abandonar España y regresar a su país

Otro de los fenómenos que llamó la atención del youtuber es el regreso de algunos argentinos a su país de origen. Según explicó, ha observado esta situación durante sus viajes a Barcelona y a través de los mensajes que recibe en sus redes sociales.

“Hay muchos argentinos que se están volviendo”, afirmó el youtuber que también es respaldado por los datos: según las estadísticas del INE, alrededor de 41.900 personas nacidas en Argentina abandonaron España entre 2023 y junio de 2026. Mientras que en 2023 se registraron 8400 salidas, en 2025 la cifra ascendió a 14.200, lo que supone un incremento del 69%.

Entre los posibles motivos para este regreso que señala el creador de contenido, destacan las dificultades económicas, la falta de adaptación, la soledad y la distancia respecto de los familiares y amigos.

“No es para todos emigrar, no es para todos emigrar y quedarse. Fracaso es no intentarlo. Fracaso decir: ‘No lo voy a hacer porque tengo miedo’” Merakio, youtuber argentino.

Por qué Merakio sigue eligiendo vivir en España pese al aumento del coste de vida

A pesar de las dificultades económicas que describió, el argentino aseguró que, por el momento, no tiene previsto abandonar España. “Yo por ahora decido quedarme acá todavía. Siento que mi camino está por acá”, explicó.

Entre las razones que justifican su decisión se encuentran la posibilidad de viajar, la estabilidad que percibe respecto a su experiencia anterior en Argentina y la seguridad que encuentra en Madrid , especialmente de cara al futuro de su hijo.

Sin embargo, insistió en que la experiencia de emigrar no es definitiva y que quienes no consigan adaptarse también pueden reconsiderar su decisión.

“No todas las experiencias son para todas las personas y hay momentos para cada cosa”, afirmó.