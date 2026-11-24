El sistema de control registra a los viajeros que cruzan las fronteras exteriores de Schengen. (Imagen ilustrativa)

Llegar a Europa desde otro continente implica, hoy, pasar por un control que va más allá del pasaporte. Los viajeros que vienen de fuera de la Unión Europea dejan un registro digital con sus datos cada vez que entran y salen del territorio.

Es el Sistema de Entradas y Salidas, creado por el Reglamento (UE) 2017/2226. En España, los viajeros extracomunitarios que entran sin visado para estancias cortas deben dejar su foto y sus huellas dactilares. Según el Ministerio del Interior, el sistema registra las entradas y salidas del Espacio Schengen y reemplaza el sellado manual del pasaporte.

Este sistema comenzó a funcionar el 12 de octubre de 2025 y está plenamente operativo en los pasos fronterizos exteriores de la UE desde el 10 de abril de 2026, salvo en Chipre e Irlanda.

Qué datos registra el SES y a quiénes afecta

El SES escanea los datos del pasaporte, toma una foto y registra la fecha y el lugar de entrada o salida. También anota si se deniega la entrada. Se aplica a quienes viajan para quedarse hasta 90 días en cualquier período de 180.

Los viajeros que no necesitan visado también dejan las huellas de cuatro dedos. A quienes sí lo necesitan solo se les registran los datos del pasaporte y la imagen facial, ya que sus huellas se tomaron cuando solicitaron el visado. Los menores de 12 años están exentos de dar las huellas.

La primera vez se registran todos los datos, y en los viajes siguientes basta con una verificación rápida.

El Sistema de Entradas y Salidas registra los datos de los viajeros que cruzan las fronteras exteriores del Espacio Schengen. (Imagen ilustrativa) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué documentos hacen falta para entrar o salir de la Unión Europea

Los ciudadanos de países de fuera de la UE necesitan un pasaporte o documento de viaje en vigor. Debe ser válido hasta tres meses después de la fecha prevista de salida y haber sido expedido en los diez años anteriores a la entrada. Las autoridades también pueden pedir otros documentos, que varían según el origen del viajero:

Visado , si el país del viajero figura en la lista que lo exige.

Documentos que justifiquen el motivo y las condiciones de la estancia , y medios económicos suficientes.

Los ciudadanos de la UE y del espacio Schengen solo necesitan el DNI o el pasaporte en vigor.

Además, está previsto otro trámite: el ETIAS, una autorización previa de viaje para quienes no necesitan visado. La medida comenzará a operar durante 2027 y costará 20 euros.