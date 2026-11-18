La solicitud se realiza por internet y el banco se compromete a responder en menos de 24 horas una vez que recibe la documentación. Imagen: Shutterstock.

ABANCA ofrece un Préstamo Personal 24h de hasta 60.000 euros para financiar gastos de consumo. La solicitud se realiza por internet y el banco se compromete a responder en menos de 24 horas una vez que recibe la documentación, confirma que la operación es viable y se completa la solicitud, según detalla la web de ABANCA.

El producto permite devolver el dinero entre uno y ocho años, aunque las condiciones finales dependen del importe solicitado y del análisis que realice la entidad. El préstamo está pensado para necesidades personales, como comprar un coche, realizar un viaje, pagar unos estudios o afrontar otros gastos.

¿Cuánto dinero presta ABANCA y cuánto cuesta?

El Préstamo 24h permite solicitar entre 6000 y 60.000 euros en la modalidad de préstamo personal. Para cantidades inferiores a 6.000 euros, ABANCA ofrece la financiación mediante una tarjeta de crédito, por lo que el préstamo personal comienza a partir de ese importe, de acuerdo con su página de préstamos.

El plazo de devolución puede alcanzar los 96 meses, equivalentes a ocho años. El cliente puede utilizar el simulador de la entidad para elegir el importe y el número de cuotas antes de completar la solicitud.

ABANCA establece actualmente un TIN del 9,25% sin bonificaciones, con una TAE que parte del 10,69%. El tipo puede reducirse hasta el 6,25% si el cliente contrata determinados productos vinculados al préstamo, aunque estas contrataciones no son obligatorias.

Hay, eso sí, un producto que sí es obligatorio: si el solicitante no dispone de otra tarjeta de crédito de ABANCA, deberá contratar la tarjeta VISA Tú, que podrá dar de baja cuando quiera. El banco indica que la cuenta tiene una comisión de mantenimiento de 40 euros por trimestre y la tarjeta una cuota de 43 euros al año.

La domiciliación de una nómina o de ingresos superiores a 600 euros reduce el tipo en 1,50 puntos porcentuales. También es posible conseguir una reducción adicional de 0,75 puntos mediante un seguro de vida asociado al préstamo por el 100% del capital solicitado, siempre que el importe asegurado sea de al menos 15.000 euros.

Otra rebaja del 0,75% se obtiene mediante determinados seguros de ABANCA, como el de protección de pagos, hogar o coche. Con todas las bonificaciones, el TIN puede bajar del 9,25% inicial al 6,25%.

La entidad cobra una comisión de apertura del 1,50%, con un mínimo de 90 euros. Las condiciones concretas, incluida la TAE, dependen del importe, el plazo, la fecha de formalización y los productos contratados. Además, las condiciones publicadas son válidas solo si el préstamo se contrata a través de la web.

Para comparar con otras ofertas, conviene revisar los préstamos de CaixaBank de hasta 30.000 euros o el Préstamo Personal de Bankinter de hasta 150.000 euros.

El producto de ABANCA está dirigido a personas físicas mayores de edad que necesiten financiación para gastos personales. No puede utilizarse para fines empresariales o profesionales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Quién puede pedir el préstamo y qué requisitos y documentos pide ABANCA?

El producto está dirigido a personas físicas mayores de edad que necesiten financiación para gastos personales. No puede utilizarse para fines empresariales o profesionales.

Existe, sin embargo, una condición específica de edad. ABANCA establece que el Préstamo 24h solo puede contratarse mientras el titular o cualquiera de los titulares que intervengan no haya cumplido los 59 años. Quienes superen ese límite pueden consultar otras alternativas en una oficina de la entidad. Para los jubilados, existe también el Préstamo Personal del Banco Santander de hasta 100.000 euros.

La aprobación tampoco es automática. ABANCA estudia la operación y la capacidad de pago antes de conceder el préstamo y determina el importe que puede recibir cada cliente.

Para solicitar el préstamo hay que completar un formulario online y aportar la documentación que solicite la entidad. Según la documentación que ABANCA pide para conceder un préstamo personal, si el cliente ya tiene la nómina domiciliada en el banco, debe presentar su última nómina, la última declaración de la renta y los tres últimos recibos de préstamos contratados con otras entidades.

En el caso de los autónomos, la nómina puede sustituirse por el último resumen anual de IVA. Si el solicitante no tiene la nómina domiciliada en ABANCA o todavía no es cliente, debe aportar además su DNI, NIE o pasaporte y un extracto bancario del último trimestre de todas las cuentas abiertas en otras entidades.

El banco también exige una garantía personal, por lo que es el propio titular quien responde del préstamo, según los requisitos que publica ABANCA.

¿Cómo funciona la respuesta en 24 horas?

ABANCA permite comenzar la solicitud por internet y asegura que el proceso inicial puede completarse en unos 10 minutos. Después, la entidad contacta con el solicitante para pedir la documentación necesaria.

El compromiso de respuesta en 24 horas empieza a contar cuando el cliente entrega la documentación, firma la solicitud y ABANCA confirma que la operación es viable. La entidad afirma que informará dentro de ese plazo tanto si concede el préstamo como si no cumple los requisitos, y se compromete a compensar al cliente si no respeta el plazo de 24 horas, según sus preguntas frecuentes sobre préstamos.

La contratación puede completarse de forma online o en una oficina, según las características de la operación.