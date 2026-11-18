Los miembros de las mesas electorales cobrarán 75 euros por las elecciones del 29 de noviembre. (Imagen ilustrativa)

Ser designado para una mes electoral implica pasar un domingo entero, desde primera hora hasta el escrutinio, verificando identidades, vigilando la votación y levantando actas. Es una responsabilidad que los ciudadanos no pueden rechazar a la ligera, y que además lleva consigo una compensación económica y varios derechos laborales.

De cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, la compensación por formar parte de una mesa es de 75 euros, según la Orden INT/650/2026 del Ministerio del Interior, publicada en el BOE el 27 de junio. Este año, además, el censo supera los 38,7 millones de electores, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A ese pago se suman permisos laborales para quienes trabajan, que incluyen el día de la votación completo y una reducción de cinco horas de la jornada del lunes. Los suplentes, en cambio, solo cobran y disfrutan de esos derechos si finalmente ocupan un puesto.

Cuánto cobran los miembros de una mesa electoral

La orden del Ministerio del Interior fija en 75 euros la dieta de los miembros de las mesas electorales, frente a los 70 euros que estableció la Orden INT/212/2023 de cara a las generales de ese año. La cantidad aplica tanto para el presidente como los dos vocales titulares.

Presidentes y vocales de las mesas electorales recibirán 75 euros, sin importar el tiempo que dure la jornada. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

El BOE aclara que el importe se percibe íntegro, sea cual sea el tiempo que la persona haya desempeñado el cargo. Da igual que la votación transcurra con normalidad y el escrutinio termine pronto o que se alargue hasta la noche, porque la compensación es una cantidad fija y no depende de las horas dedicadas.

¿Cobran algo los suplentes?

Cada mesa cuenta con suplentes que deben presentarse en el colegio electoral a las ocho de la mañana del 29 de noviembre, igual que los titulares, por si es necesario cubrir alguna ausencia. Esa presencia temprana garantiza que la votación pueda empezar a su hora aunque falte alguien.

El pago, sin embargo, depende de que actúen. Si finalmente ocupan un puesto en la mesa, perciben los 75 euros. Si esta se constituye con normalidad y no se los necesita, quedan libres de cualquier responsabilidad y no reciben la compensación económica.

Qué permisos laborales corresponden por ser miembro de mesa

Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios designados para una mesa electoral cuentan, además, con permisos laborales previstos por ley.

El artículo 28.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) reconoce un permiso retribuido de jornada completa el día de la votación, siempre que les corresponda trabajar. También prevé una reducción de cinco horas de la jornada del día inmediatamente posterior, que en esta ocasión será el lunes 30 de noviembre.

Los suplentes que acaben asumiendo alguna función en la mesa disfrutan automáticamente de los mismos derechos que los titulares.

Las elecciones generales del 29 de noviembre contarán con 61.033 mesas electorales. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

Cómo aplican los permisos a los turnos nocturnos

La norma también aplica para quienes trabajan de noche. Si el turno arranca durante el 29 de noviembre, se computa como jornada del día electoral y da derecho al permiso retribuido completo. Por ejemplo, quien deba incorporarse a las diez de la noche del domingo tendrá permiso retribuido ese mismo día, y puede ejercer su función en la mesa sin perder salario.

La reducción de cinco horas aplica de manera similar. Si el siguiente turno empieza el lunes 30, por ejemplo a la diez de la noche, el trabajador puede acortar esa jornada, algo que compensa el desgaste de haber pasado el domingo en el colegio electoral.

Cómo se designa a los miembros de mesa y quién puede librarse

Para estas elecciones se habilitarán 61.033 mesas, cada una formada por un presidente y dos vocales, con dos suplentes para cada puesto. Los integrantes se eligen por sorteo entre las personas del censo de la sección correspondiente, por eso muchos reciben la notificación semanas antes de los comicios.

La designación se puede rechazar solo en circunstancias concretas. Quien tenga una causa justificada debe alegarla ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) en un plazo máximo de siete días desde la notificación, y conviene aportar la documentación desde el primer momento y no esperar al último día.