La aplicación VIVESS permite acreditar la vivencia con la cámara del móvil y descargar el justificante.

La Seguridad Social exigirá a los pensionistas que residen fuera de España acreditar que siguen vivos tres veces al año a partir de 2027. El primer trámite será en enero y deberá repetirse en mayo y septiembre para mantener el cobro de la prestación. En 2026 hubo dos periodos de acreditación, entre enero y marzo y durante septiembre.

La obligación afecta a quienes viven en el extranjero y cobran una pensión contributiva del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o del Instituto Social de la Marina (ISM). El documento que acredita que el titular sigue vivo se conoce como fe de vida. La Seguridad Social también permite completar el trámite con la aplicación gratuita VIVESS.

Qué es la fe de vida y dónde se presenta desde el extranjero

La fe de vida es un certificado oficial que acredita que el titular de la pensión sigue vivo. Si el pensionista elige la vía documental, puede solicitarlo en el Registro Civil Consular y enviarlo a la dirección provincial del INSS o del ISM que gestiona su prestación.

La Seguridad Social también admite el certificado de la autoridad competente del país de residencia cuando existe una norma internacional de coordinación en materia de Seguridad Social. Otra vía es comparecer ante una Consejería o Sección de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, de forma presencial o por videoconferencia o videoidentificación, según el servicio disponible.

Cuándo hay que acreditar la vivencia en 2027 y qué pasa si vence el plazo

En 2027, el primer control se hará durante enero. El calendario anterior permitía completar la primera acreditación hasta el 31 de marzo. Los otros dos controles de 2027 serán en mayo y septiembre, según el calendario publicado por la Seguridad Social.

Si el pensionista deja pasar el plazo, el pago de la pensión queda suspendido hasta que acredite su vivencia, según las preguntas frecuentes de la Seguridad Social. Quien tenga el trámite pendiente puede completarlo en cualquier momento del año a través de VIVESS. La campaña ordinaria de 2026 ya ha finalizado.

Enero, mayo y septiembre serán los tres meses de acreditación de vivencia en 2027. Fuente: shutterstock

Cómo acreditar la fe de vida por internet con VIVESS

VIVESS es gratuita y está disponible para Android y iPhone. La primera vez, el pensionista debe registrarse con Cl@ve, DNI o NIE, o el número de expediente. Este último figura en la carta anual de revalorización de la pensión. La aplicación pide indicar el país de residencia y verificar la identidad con el documento y la cámara del móvil.

Una vez registrado, el titular debe pulsar “Acreditar vivencia” y mirar a la cámara para completar la verificación facial. La aplicación emite un justificante inmediato y, después, el INSS o el ISM confirma la validación. Si el titular cobra dos pensiones, una sola acreditación mediante VIVESS surte efecto en ambas.