La entidad financia entre 3.000 y 150.000 euros con devolución de hasta ocho años y sin un destino fijo. Imagen: Bankinter.

Bankinter ofrece un Préstamo Personal de entre 3.000 y 150.000 euros, que se devuelve en un plazo de 6 a 96 meses y que el banco presenta para financiar cualquier plan, sin exigir un destino concreto. La concesión depende de la valoración que haga la entidad de cada solicitante, y puede tramitarse en una oficina o por internet.

Qué ofrece el Préstamo Personal de Bankinter

De acuerdo con la página de préstamos del banco, se puede pedir desde 3.000 hasta 150.000 euros, con devolución en un mínimo de 6 meses y un máximo de 96, es decir, ocho años. La propia entidad invita a usar el dinero “para lo que tú quieras”, de modo que el crédito no está atado a una compra o proyecto determinado.

El producto lo concede Bankinter Consumer Finance, la financiera del grupo, y toda la contratación queda sujeta al análisis y a la aprobación previa del banco.

Qué requisitos deben cumplir los solicitantes

Bankinter no detalla en su web las condiciones de acceso. Acierto.com, que actualizó su ficha a principios de noviembre, indica que hay que ser mayor de edad, presentar el DNI o NIE en vigor, residir legalmente en España, acreditar ingresos regulares y tener una cuenta bancaria donde recibir el dinero. Los ingresos se justifican con la nómina, la declaración de impuestos en el caso de los autónomos o la pensión en el de los jubilados, y el domicilio con una factura de luz, agua o gas.

Según el comparador, no es obligatorio ser cliente del banco, y se admiten hasta dos titulares. La entidad analiza además el nivel de endeudamiento y el historial crediticio, de modo que los impagos o la inclusión en ficheros de morosos son motivos habituales de rechazo. Se trata de datos recogidos por un tercero y no publicados por el banco, por lo que conviene confirmarlos antes de solicitar el préstamo.

La propia entidad invita a usar el dinero “para lo que tú quieras”, de modo que el crédito no está atado a una compra o proyecto determinado. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Intereses y comisiones

Bankinter no publica el tipo de interés, que se fija tras estudiar el perfil de cada cliente. De acuerdo con la misma ficha, las condiciones orientativas parten de un TIN del 5,95% y una TAE del 6,6%, y la entidad suele ofrecer mejores condiciones a quienes tienen más vinculación, por ejemplo con la nómina domiciliada.

La comisión de apertura puede llegar al 2%, aunque el comparador señala que no suele aplicarse en la contratación online. Quien cancele la deuda antes de tiempo paga un 1% del importe amortizado si faltan más de 12 meses para el final y un 0,5% si falta menos de un año. La falta de pago de una cuota suma una comisión de reclamación de 35 euros.

Cómo solicitarlo: presencial u online

El préstamo puede pedirse de forma presencial, en una oficina de Bankinter, o 100% online, desde el área de cliente de la banca por internet. La página de la entidad ofrece un buscador de oficinas y dos teléfonos de contratación, el 91 657 88 00 y el 900 813 847. Si se aprueba, el dinero llega a la cuenta en unas 24 a 48 horas.

Quien firme tiene 14 días naturales para desistir sin dar explicaciones ni pagar penalización. Para comparar, El Cronista repasó qué bancos ofrecen hasta 30.000 euros con solo presentar el DNI. Otras entidades también dirigen su oferta a quienes buscan financiación personal: Banco Santander, por ejemplo, ofrece hasta 100.000 euros con requisitos propios, y Bankinter publicó además beneficios y asistencia financiera para mayores de 65.