BanCoppel ofrece un Préstamo Digital de hasta 47.000 pesos que permite disponer del dinero sin acudir a una sucursal una vez que la línea de crédito está activa. Imagen: Shutterstock.

BanCoppel ofrece un Préstamo Digital de hasta 47,000 pesos que permite disponer del dinero sin acudir a una sucursal una vez que la línea de crédito está activa, según informa BanCoppel. El producto puede utilizarse para gastos personales y permite realizar varias disposiciones a partir de 1,000 pesos.

La línea es no revolvente, tiene un plazo fijo de 12 meses y puede utilizarse desde el celular mediante la aplicación BanCoppel, WhatsApp o mensajes SMS. También es posible disponer del dinero desde los cajeros automáticos de la entidad.

¿Cuánto dinero presta BanCoppel y cuánto cobra?

El Préstamo Digital permite disponer de hasta 47,000 pesos, aunque la línea que recibe cada cliente depende de la evaluación realizada por BanCoppel.

El banco indica que la línea puede comenzar con un límite preaprobado de entre 4,000 y 32,500 pesos, que puede incrementarse hasta un 30%. El crédito tiene un plazo fijo de 12 meses y permite realizar varias disposiciones.

El Préstamo Digital no tiene comisión por contratación. Sin embargo, aplica una tasa de interés ordinaria fija anual de hasta 76% sin IVA, mientras que el CAT promedio publicado por el banco es de 90% sin IVA.

La propia entidad aclara que la tasa puede variar según el perfil del cliente y que el monto finalmente aprobado también depende de su capacidad de pago.

El préstamo permite además realizar pagos anticipados sin penalización. Si el cliente liquida antes la deuda, puede hacerlo sin pagar una comisión por cancelación anticipada.

Antes de contratar, conviene comparar con otras ofertas, como los préstamos personales de Banamex de hasta 750,000 pesos o los créditos personales de HSBC de hasta 1 millón de pesos.

El banco indica que la línea puede comenzar con un límite preaprobado de entre 4,000 y 32,500 pesos, que puede incrementarse hasta un 30% Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Quiénes pueden pedir el préstamo digital?

Para solicitarlo es necesario tener una Cuenta Efectiva Digital o Cuenta Efectiva Cheques de BanCoppel, además de contar con una identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio.

El banco establece una edad de entre 18 y 75 años para el producto. También puede solicitar un comprobante de ingresos.

La aprobación no está garantizada. BanCoppel analiza la capacidad de pago del cliente y puede aprobar o rechazar la solicitud. Además, el producto funciona por invitación para determinados clientes que cumplen las condiciones establecidas por la entidad.

Por otra parte, BanCoppel ha ampliado su oferta de crédito con nuevos financiamientos para empresas, y Grupo Coppel informó que otorgó su primer crédito a casi 3 millones de personas en dos años.

¿Cómo se puede disponer del dinero y cómo se paga?

Una vez aprobada la línea, el cliente puede disponer de ella desde distintos canales. En la App BanCoppel, debe ingresar al apartado de Préstamo Digital, consultar el importe disponible y elegir cuánto dinero necesita.

También puede solicitar una disposición mediante WhatsApp, enviando un mensaje al número de BanCoppel y siguiendo las instrucciones del asistente virtual. Otra opción es utilizar SMS: el cliente envía la palabra “prestamo”, seguida del monto solicitado, al número 97000.

También existe la posibilidad de retirar el dinero mediante un cajero automático BanCoppel, utilizando la tarjeta de débito y el NIP correspondientes.

Los pagos son mensuales y fijos, con cargo automático a la cuenta asociada al préstamo. También pueden realizarse depósitos en ventanilla, transferencias a la CLABE del crédito o pagos en cajeros automáticos BanCoppel, de acuerdo con el detalle de la entidad.

La línea tiene una vigencia de nueve años, pero cada disposición debe pagarse en el plazo establecido de 12 meses. Los beneficios del Préstamo Digital incluyen, además, disposiciones sin necesidad de acudir a una sucursal.