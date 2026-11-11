Los importes parten de 2000 euros y el plazo puede llegar hasta los 72 meses, aunque la cantidad y el periodo disponibles dependen del tipo de préstamo, del importe solicitado y de la situación financiera de cada cliente.

CaixaBank ofrece préstamos personales de hasta 30.000 euros para financiar distintos gastos y proyectos. Entre sus opciones aparecen productos específicos para estudios, viajes y reformas de vivienda, además de una línea para otros proyectos personales.

Los importes parten de 2000 euros y el plazo puede llegar hasta los 72 meses, aunque la cantidad y el periodo disponibles dependen del tipo de préstamo, del importe solicitado y de la situación financiera de cada cliente. La concesión está sujeta al análisis de solvencia y capacidad de devolución que realiza el banco.

El Préstamo Proyectos Personales permite solicitar entre 2000 y 30.000 euros para financiar gastos y proyectos personales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

CaixaBank ofrece hasta 30.000 euros para distintos proyectos

El Préstamo Proyectos Personales permite solicitar entre 2000 y 30.000 euros para financiar gastos y proyectos personales. El plazo de devolución puede ser de entre uno y 72 meses, según la cantidad solicitada. CaixaBank indica además que este producto no tiene comisión de apertura, algo que también señala para los préstamos de hogar, estudios y viajes.

La entidad también tiene préstamos específicos. El Préstamo Hogar permite financiar reformas de vivienda con hasta 30.000 euros y un plazo de hasta seis años. El Préstamo Estudios ofrece el mismo importe máximo para formación académica, mientras que el Préstamo Viajes permite financiar gastos relacionados con vacaciones y otros viajes.

En todos estos productos, los 30.000 euros representan el importe máximo anunciado por la entidad, no una cantidad garantizada para todos los solicitantes. La cantidad que finalmente puede obtener cada cliente depende del análisis que realiza el banco.

En cuanto al costo, los ejemplos que publica el banco para estos préstamos parten de un TIN del 11,90% y una TAE del 12,57%. Con ese tipo, un préstamo de 8000 euros a 72 meses implica cuotas de unos 156 euros, y uno de 5729 euros a 65 meses, de 120 euros mensuales, con un total a devolver de 7799,68 euros.

¿Quién puede pedir los préstamos de CaixaBank?

Para solicitar un préstamo personal es necesario ser mayor de edad y contar con ingresos estables que permitan afrontar tanto la devolución del crédito como el resto de gastos habituales. El banco puede pedir documentación que permita acreditar los ingresos y la capacidad de pago.

Entre la documentación que puede solicitar están los justificantes de ingresos, como una nómina o una pensión, y la declaración de la renta. Por tanto, pueden solicitar financiación personas con distintos tipos de ingresos, siempre que superen el análisis de solvencia de la entidad.

Los estudiantes también pueden solicitarlos: el Préstamo Estudios mantiene los mismos requisitos que el resto de los préstamos, es decir, ser mayor de edad y acreditar ingresos estables, y CaixaBank no fija otra condición específica para quienes cursan estudios. Eso sí, la condición de ser estudiante tampoco garantiza la concesión. En el Préstamo Estudios, por ejemplo, la aprobación depende de la evaluación de la solvencia y de la capacidad de devolución según las políticas de riesgo del banco.

La solicitud se realiza 100% online, desde la aplicación de CaixaBank o a través de la web, y la entidad indica que responde en menos de 24 horas.

¿Cómo decide CaixaBank cuánto dinero presta?

La entidad analiza la situación financiera y personal del solicitante antes de aprobar el préstamo. Entre los elementos que puede valorar están los ingresos, los saldos medios en cuentas y depósitos, el historial crediticio y las obligaciones financieras que ya tenga el cliente.

CaixaBank calcula también qué cuota mensual puede asumir el solicitante sin que el nuevo crédito le sitúe en una situación de sobreendeudamiento. Para realizar este análisis puede consultar bases de datos de riesgo como CIRBE, ASNEF, EQUIFAX o BADEXCUG.

Por eso, una persona puede solicitar hasta 30.000 euros para una reforma, unos estudios, un viaje u otro proyecto, pero la aprobación del importe solicitado dependerá de su capacidad de devolución. El banco puede denegar la operación cuando las cuotas no sean compatibles con los gastos ordinarios del solicitante.