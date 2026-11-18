El Corte Inglés lanzó su campaña de cestas y lotes de Navidad 2026, con precios desde 24 euros y opciones personalizadas.

El Corte Inglés presenta sus cestas de Navidad desde 24 euros, con una amplia variedad de lotes que incluyen vinos, embutidos, dulces y conservas. La compañía ha lanzado su nueva campaña para las fiestas de 2026, con propuestas adaptadas a diferentes presupuestos y opciones de personalización para empresas y particulares.

Según informó la empresa en un comunicado publicado el 16 de noviembre de 2026, los lotes más demandados por los clientes son los que incluyen jamón. Además, la cesta media tiene un precio aproximado de 89 euros y reúne productos como paletilla, vino, embutidos, turrones, bombones y conservas.

Cestas de Navidad de El Corte Inglés: qué productos incluyen los lotes desde 24 euros

El catálogo de El Corte Inglés ofrece cestas y lotes desde 24 euros, con distintas combinaciones de productos gastronómicos. Entre las opciones disponibles se encuentran vinos, cavas, embutidos, conservas, chocolates, dulces navideños y especialidades gourmet de primeras marcas.

Entre los productos típicos de estas fechas también aparecen los polvorones, los almendrados y otros dulces navideños. Sin embargo, el turrón continúa siendo uno de los productos imprescindibles de estos lotes.

Cesta media de 89 euros

Una paletilla.

Vino y ginebra.

Embutidos, como chorizo y salchichón.

Turrones y bombones.

Conservas vegetales y de pescado.

La compañía también comercializa cajas de madera desde 79 euros y cestas de mimbre desde 99 euros. Estas propuestas reúnen diferentes productos de primeras marcas y especialidades gastronómicas.

La compañía ofrece cestas ecológicas desde 99 euros, con productos certificados procedentes de agricultura y ganadería ecológicas. Fuente: Shutterstock

Los lotes con jamón son los más demandados: cuáles son las novedades de Navidad 2026

Los lotes que incluyen jamón se mantienen como los preferidos de los consumidores, según detalló El Corte Inglés en su comunicado. La oferta incorpora cajas jamoneras, piezas de charcutería y propuestas con paletillas y jamones ibéricos.

Entre las novedades de esta campaña destacan los lotes gourmet de mayor valor añadido que no incluyen jamón. Estas alternativas están dirigidas a quienes buscan regalos gastronómicos diferentes y una selección de productos especiales.

La compañía también incorpora una nueva jamonera con ruedas, diseñada para facilitar el transporte y el almacenamiento de uno de los productos más representativos de la Navidad.

En las propuestas más exclusivas se pueden encontrar baúles con jamón ibérico de bellota, turrones artesanos, licores y vinos de prestigio. Algunos incluyen también conservas gourmet, como muslos de pato en confit o pierna de cordero lechal asada, además de accesorios para cócteles y utensilios de cocina.

Los lotes con jamón son los más demandados por los clientes de El Corte Inglés para estas fiestas. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Cestas ecológicas y personalizadas: las otras opciones para regalar esta Navidad

Otra de las tendencias de la campaña son las cestas ecológicas, disponibles desde 99 euros. Estas propuestas reúnen alimentos y bebidas elaborados bajo criterios de agricultura y ganadería ecológicas, con certificaciones oficiales y procesos de producción orientados al respeto del medioambiente, la biodiversidad y el bienestar animal.

El Corte Inglés también permite personalizar los regalos y elegir los productos que se incorporan en cada cesta. Entre las alternativas que ganan protagonismo se encuentran los lotes sin gluten y sin alcohol, además de las cajas de vino con referencias de distintas denominaciones de origen.

Para empresas y particulares, la compañía ofrece un servicio integral que incluye asesoramiento especializado, configuración de propuestas a medida, gestión logística y distribución nacional e internacional.

Las cestas y lotes de Navidad ya se pueden encargar y adquirir a través de los centros comerciales de El Corte Inglés, sus plataformas digitales y los canales especializados para empresas. La oferta incluye, además, diferentes formatos de presentación, como bandejas de mimbre, cestas, cajas y baúles que pueden reutilizarse después de las fiestas.