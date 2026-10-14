Un robot humanoide atenderá en hoteles y restaurantes para reforzar el servicio a los huéspedes. Se trata de Luka, un dispositivo desarrollado por la empresa estadounidense VaultBots que responde preguntas, recomienda comercios y habla 80 idiomas. Además, camina y guía a las personas, con el objetivo de mejorar la atención al cliente.

El robot se presentó el 2 de octubre en un panel de robótica de la Universidad Internacional de Florida (FIU). Según explicó el fundador de VaultBots, Gary Khachatryan, el humanoide no busca sustituir a los trabajadores, sino ayudarlos durante las horas de mayor demanda. Para funcionar, sin embargo, necesita supervisión humana mediante una especie de tableta electrónica, informó la agencia de noticias EFE.

Cómo funciona Luka, el robot humanoide que atenderá en hoteles

Luka puede desplazarse, orientar a los huéspedes, responder preguntas en 80 idiomas y recomendar restaurantes. Estas funciones permiten reforzar la atención en hoteles, restaurantes y centros geriátricos, especialmente durante las horas pico, cuando aumenta la demanda de asistencia.

“ Luka no va a reemplazar ningún empleo. En realidad, va a mejorarlos todos ”, dijo a EFE Gary Khachatryan. El empresario explicó que el objetivo es que el robot se encargue de determinadas tareas para que los trabajadores dispongan de más tiempo para atender a los clientes.

En ese sentido, señaló que Luka “así libera más tiempo para que los humanos interactúen con los clientes”. No obstante, el humanoide necesita del control de una persona a través de una especie de tableta electrónica para funcionar.

El robot humanoide atenderá en hoteles, restaurantes y centros geriátricos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

China reduce la distancia con Estados Unidos en inteligencia artificial

Los avances de China en inteligencia artificial (IA) han reducido “drásticamente” la ventaja de las empresas estadounidenses en este sector. Según un informe de Bloomberg Intelligence (BI), los principales modelos chinos se encuentran a solo un 3% de distancia de sus competidores estadounidenses en las puntuaciones de referencia, frente al 9% registrado en mayo.

El avance se produjo después del lanzamiento de la versión 4.1 de Flash, de DeepSeek, en septiembre. El modelo ocupó el sexto lugar mundial el mes pasado en LiveBench, un indicador que evalúa los modelos de IA según sus respuestas y análisis de preguntas, acertijos y tareas.

Flash V4.1 obtuvo una puntuación de 81,1, cerca de los 83,4 puntos de Fable 5.1, el modelo de la empresa estadounidense Anthropic que quedó en primer lugar.

Nuevos proyectos de IA buscan transformar la ciencia y la robótica

La inteligencia artificial también impulsa proyectos científicos y desarrollos en robótica. La organización Biohub, respaldada por Mark Zuckerberg, se alió con el Gobierno de Donald Trump, Google y otras instituciones para invertir 1800 millones de dólares en modelos capaces de predecir el funcionamiento de las células humanas y los efectos de enfermedades y tratamientos.

La iniciativa, denominada Virtual Biology Initiative, busca crear una “célula virtual” que permita realizar experimentos digitales y anticipar qué intervenciones podrían ser más efectivas antes de probarlas en el laboratorio. Según Biohub, el objetivo es “acelerar la investigación de enfermedades y el desarrollo de nuevos medicamentos”.

Jacob Coxon, exinvestigador de OpenAI y Anthropic. EFE/ Kena Betancur

El exinvestigador de OpenAI y Anthropic advierte sobre los sistemas avanzados de la IA

Por su parte, Jacob Coxon, exinvestigador de OpenAI y Anthropic, volvió a advertir sobre los riesgos de la carrera por desarrollar sistemas de inteligencia artificial cada vez más avanzados.

Coxon, que dimitió de Anthropic en septiembre tras asegurar que las compañías de IA no estaban actuando con responsabilidad, sostuvo que “hay más probabilidades de que la humanidad pierda el control de estas IA de que lo mantenga” y alertó de que esto “podría acabar en la extinción humana”.