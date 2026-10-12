Las corrientes de aire pueden desplazar los vehículos de su trayectoria, especialmente cuando soplan de costado.

La Dirección General de Tráfico de España (DGT) advierte de los peligros de conducir con viento y recuerda que las ráfagas fuertes pueden comprometer la estabilidad de los vehículos. Los adelantamientos, el cruce con vehículos de mayor tamaño y las salidas de los túneles son algunas de las situaciones que pueden complicarse cuando sopla con intensidad.

A través de su cuenta de X, el organismo ha difundido este domingo una serie de recomendaciones para circular con mayor seguridad en estas condiciones. Entre las principales medidas para evitar desplazamientos inesperados y mantener la trayectoria del vehículo, la DGT destaca la importancia de reducir la velocidad, sujetar firmemente el volante y corregir la dirección con suavidad.

Cómo conducir con viento fuerte para evitar perder el control del vehículo

La DGT explica que las ráfagas pueden desestabilizar el coche y desplazarlo de su trayectoria, especialmente cuando el viento sopla de costado. Por eso, aconseja prestar atención a las mangas de viento y a la vegetación para identificar la dirección y la intensidad de las corrientes de aire.

En su publicación, el organismo recuerda: “Si conduces con viento, reduce la velocidad y sujeta firmemente el volante o el manillar de la moto”. También recomienda corregir ligeramente la dirección en sentido contrario al viento para mantener la trayectoria, sin realizar movimientos bruscos que puedan provocar bandazos.

En el caso de las motocicletas, estas precauciones también son importantes para conservar la estabilidad durante la circulación. Asimismo, según ha detallado la DGT en un artículo publicado en 2022, circular más despacio permite controlar mejor el vehículo, disponer de más capacidad de reacción y necesitar menos metros para detenerse.

La DGT recuerda las precauciones que deben tomar los conductores cuando las ráfagas afectan a la circulación. DGT/ X

Adelantamientos, puentes y túneles: las situaciones de mayor riesgo

Las rachas de viento pueden sorprender al conductor en distintos puntos de la carretera. La DGT advierte especialmente sobre los puentes, las zonas descubiertas y las salidas de los túneles, donde los cambios en la exposición al viento pueden afectar a la trayectoria del vehículo.

Otro momento delicado es el adelantamiento a vehículos pesados. Según explica el organismo, estos pueden generar un efecto pantalla que obliga a corregir la dirección al cambiar la exposición a las corrientes de aire. La dirección del viento también influye en estas maniobras. Por eso, la DGT distingue dos situaciones :

Viento desde el lado del conductor: al cruzarse con otros vehículos, puede producirse un desplazamiento lateral por el efecto de vacío.

Viento desde el lado del copiloto: al adelantar a un vehículo voluminoso, el efecto pantalla puede complicar la maniobra.

Ante estos riesgos, la DGT recomienda aumentar las distancias de seguridad tanto frontales como laterales para disponer de más margen de reacción frente a una ráfaga inesperada.

Reducir la velocidad y evitar movimientos bruscos ayuda a mantener el control del vehículo en condiciones adversas. Freepik

Qué hacer con el equipaje y las marchas cuando hay viento

Además de reducir la velocidad y mantener una sujeción firme del volante, existen otras medidas que ayudan a mejorar el control del vehículo cuando las condiciones meteorológicas son adversas.

En ese sentido, la DGT aconseja utilizar marchas más cortas para mantener la potencia necesaria para vencer la resistencia del viento. También recomienda manejar el volante con suavidad, pero con firmeza, para contrarrestar la fuerza de las ráfagas sin provocar movimientos bruscos.

Por otro lado, el organismo advierte de que transportar carga en la baca aumenta el riesgo cuando sopla viento fuerte. Por ello, recomienda evitar llevar objetos en el techo del vehículo y, si resulta imprescindible transportarlos, utilizar un portaequipajes adecuado.