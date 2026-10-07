El creador de contenido se mudó a España con el propósito de recorrer las 50 provincias y dos ciudades autónomas del país de origen de su abuela (elaboración propia - TikTok).

Román Socias es un tiktoker de Mendoza, Argentina, que toda su vida había soñado con conocer España. Esto se debe a que su abuela, Dolores González, es una de los 10.000 españoles que migraron al país sudamericano tras el fin de la Guerra Civil en 1939.

Por ello, en 2021 el creador de contenido decidió mudarse a Valencia. Después de dos años de trabajar como camarero, se animó a renunciar a su trabajo y dedicarse a las redes sociales, con el propósito de recorrer las 50 provincias y dos ciudades autónomas del país en el que ha nacido su abuela.

Según ha expresado en una entrevista con El País, el propósito de su cuenta con más de medio millón de seguidores es mostrar la belleza de los sitios más desconocidos de España: “Yo me enojo cada vez que me dicen: ‘Ahí no hay nada para ver’, pues yo te hago un vídeo para que veas que siempre hay cosas para ver”, explica.

El creador que abandonó su vida en Argentina para perseguir un sueño en España

El influencer ha comentado que comenzó a hacer videos durante un viaje a Murcia, que consideraba una provincia “infravalorada”. En un momento dado, sus videos allí comenzaron a generar repercusión y se volvieron virales.

“Ahí se me encendió una lamparita. Pensé: ‘Bueno, si hay 50 provincias y, sin embargo, todo el mundo muestra las cinco de siempre, significa que hay 45 con mucho potencial’”.

El tiktoker cuenta que, después de ese episodio, recorrió como mochilero las provincias vecinas donde tenía la posibilidad de alojarse. De la misma forma, ha explicado que en un inicio se hospedaba en casas de sus propios seguidores por una cuestión de dinero.

“Hoy ya puedo pagar hoteles, pero sigo quedándome en sus casas porque me enseñan atractivos para los locales”, explica en la entrevista concedida a El País el 23 de marzo de 2026.

Román Socias explica que fue lo que más llamó su atención de España

El creador de contenido ha manifestado que, al provenir de Argentina, uno de los factores más llamativos de España son las diferencias culturales y gastronómicas entre provincias ubicadas tan cerca unas de otras. “Pasas del País Vasco a Cantabria y de un idioma a otro, son culturas totalmente distintas”.

Además, explica que hay muchísimas regiones con una gran riqueza cultural y bellezas naturales que suelen pasar desapercibidas, al no ser tan famosas como las situadas en áreas metropolitanas.

Por otro lado, señala que uno de los factores que ha vuelto su trayectoria por España tan especial es la posibilidad de viajar junto con su abuela.

El argentino ha explicado que uno de los factores que más le llamó la atención de España fue las diferencias culturales entre provincias ubicadas tan cerca una de la otra. TikTok: @romansocias

El recorrido del tiktoker por España es una “bitácora” para su abuela

Respecto a la posibilidad de recorrer el país de origen de su abuela, Román Socias expresa que “su idea era despedirse de Albacete y volver a ver los lugares donde jugaba, la catedral donde hizo la comunión”. También, ha añadido que “pudimos rastrear a unas amigas de su infancia para hacer un reencuentro después de 70 años”.

Román Socias con su abuela (elaboración propia - TikTok). TikTok: @romansocias

“Ella emigró con 10 años a Argentina y siempre extrañó su patria, porque al final toda su infancia la hizo acá y no era como ahora que hay WhatsApp o videollamadas. Ella se despidió de su abuela, de sus amigos, de todo, para quizás no verlos nunca más y a muchos de ellos no los vio nunca más”, ha relatado Sorias sobre la dificultad de despedirse de sus seres queridos a tan temprana edad.

Por otro lado, ha compartido que su abuela ve todos los videos que él sube a su cuenta de TikTok, y ha manifestado que, de alguna forma, esas imágenes funcionan como una “bitácora” dedicada a ella. “Ha sido un viaje hermoso que va a quedar grabado para siempre. Estos vídeos los voy a poner en una caja fuerte porque van a ser recuerdos que voy a tener, incluso cuando yo tenga 80 años”.