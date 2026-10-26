¿Nació una nueva famosa? El mundo de las redes sociales se presta para todo, y cuando algo llama la atención se vuelve viral y el mundo virtual comienza a hablar del tema. Este es el caso de la mexicana Eslobenia Contla, una mujer de 34 años y madre de dos hijos que TikTok la hizo viral por su gran parecido a Fátima Bosch, la actual Miss Universo, también mexicana.

Eslobenia Contla vive en Tepeapulco, Hidalgo, México y su gran parecido con la Miss Universo Fátima Bosch es innegable. ¿Son familia? ¿Es la misma persona? No, cada una tiene una vida y una historia.

En Instagram, la joven se muestra en diferentes momentos del día y en situaciones diversas. En esta red social cuenta con tan solo 3730 seguidores, pero ya en TikTok su público está reaccionando y haciéndola cada vez más famosa.

Encontraron la doble de Fátima Bosch y vive en Hidalgo, México. Wikimedia Commons / YouTube CC-BY 4.0

Un mensaje lo cambió todo: “Te pareces a esta”

Eslobenia Contla contó en redes sociales que fue su prima quien por medio de un mensaje la hizo caer en la cuenta de su parecido con la Miss Universo Fátima Bosch: “Yo 24/7 desde que mi prima dijo que me parecía a Fátima Bosch, con los respectivos siete años de más” .

En el mensaje, según se conoció, su prima le decía: “Te pareces a esta”, junto a una foto de Fátima Bosch. Una vez Esobenia lo publicó, las redes se llenaron de mensajes confirmando su parecido.

Dobles en el mundo, la ciencia lo llamó doppelgänger

El fenómeno de encontrar a dos personas sin relación de parentesco que comparten rasgos físicos prácticamente idénticos no es nuevo, pero la ciencia le ha dado un nombre y una explicación.

Se trata del concepto de doppelgänger, un término en alemán que alude al “doble fantasma” o al “doble viviente” de una persona. ¿cómo es esto?, bueno, más allá del mito, la genética moderna ha demostrado que la probabilidad de que existan dos personas extraordinariamente parecidas en el mundo es real, debido a combinaciones aleatorias de ADN que terminan estructurando rostros, miradas y expresiones faciales casi calcadas entre individuos sin ningún vínculo de sangre.

En la era digital, las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para amplificar estos hallazgos cotidianos. Lo que antes quedaba entre anécdotas familiares o miradas curiosas en la calle, hoy se transforma en un fenómeno viral en cuestión de horas gracias a plataformas como TikTok o Instagram.

El caso de Eslobenia Contla y Fátima Bosch, casualidad que ambas estén y sean mexicanas, enmarca precisamente la fascinación colectiva por el doppelgänger: una coincidencia genética que la comunidad virtual celebra, comparte y convierte en tendencia.

Este tipo de parentesco anclado al doppelgänger del doble fantasma, se ve mucho entre las figuras de los famosos a quienes les encuentran con mayor facilidad parentesco con personas de las hitoria, entre los más famosos está el parecido de Anne Hathaway y su esposo, Adam Shulman, con Anne Hathaway y William Shakespareare, respectivamente.