Un chef italiano perdió su trabajo por negarse a hacer pizza con piña por respeto a las tradiciones culinarias de su país.

La pizza hawaiana se convirtió en el centro de una disputa laboral en Australia. Davide Tamburella, un chef italiano que trabajaba en el restaurante La Costa, en Brisbane, fue despedido después de negarse a preparar pizzas con piña durante un evento privado.

El pedido formaba parte de un evento valuado en más de 15,000 dólares australianos, equivalentes a unos 9,270 euros.

Aunque el propietario del establecimiento aceptó preparar pizzas hawaianas para los invitados, Tamburella rechazó la solicitud en tres ocasiones.

¿Por qué el chef italiano se negó a preparar pizza con piña?

Su decisión estuvo relacionada con su defensa de la tradición culinaria de Italia, su país. Según su declaración ante la Comisión de Trabajo Justo de Australia , consideraba que incluir piña en ese platillo era una falta de respeto a su cultura .

Tamburella explicó que intentó hacerle entender a su superior la importancia que tiene para los italianos preservar determinadas tradiciones gastronómicas. Para el cocinero, la discusión no se limitaba a los ingredientes de una pizza, sino a la identidad cultural que representa la cocina de su país.

El propietario del restaurante, Elliot Ingram, tenía otra postura. Después de más de diez años en la dirección de restaurantes, sostuvo que había aprendido a elegir sus batallas y consideraba que atender las solicitudes de los clientes formaba parte del servicio .

La diferencia de criterios terminó con el despido del chef, quien posteriormente intentó recuperar su puesto mediante una solicitud de protección general .

Davide Tamburella quiso explicar la importancia que tiene para los italianos preservar determinadas tradiciones gastronómicas. Magnific

¿Qué pasó con el reclamo laboral y la situación migratoria del cocinero?

La comisionada Jennifer Hunt desestimó la solicitud de Tamburella ante la Comisión de Trabajo Justo. De acuerdo con la información publicada por ABC, el reclamo se presentó fuera del plazo establecido y no reunió los requisitos necesarios para justificar circunstancias excepcionales.

El despido también tuvo consecuencias para su situación migratoria en Australia. El cocinero llevaba más de tres años en un proceso para obtener una visa 186 , un programa que permite acceder a la residencia permanente mediante el patrocinio de un empleador.

Ahora, el cocinero deberá enfrentar las consecuencias de perder el patrocinio laboral mientras tramitaba una visa 186.