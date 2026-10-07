Una lluvia de estrellas cruzará el cielo este jueves 8 de octubre.

Las dracónidas, la primera lluvia de estrellas del otoño, pueden verse en el hemisferio norte entre el 6 y el 10 de octubre. Este año, su momento de máxima actividad llegará en la noche del jueves 8 al viernes 9, con la Luna en fase casi nueva, una circunstancia que favorece su observación.

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España, el pico de meteoros se producirá el 9 de octubre alrededor de las 01.00 GMT.

Aunque no suele ser una lluvia de estrellas fugaces especialmente intensa, la Luna estará prácticamente nueva y saldrá poco antes que el Sol, “así que es un buen año para su observación”, señala el IGN en su web.

Las dracónidas proceden de los restos de un cometa

Esta lluvia de estrellas se produce cuando la Tierra atraviesa el anillo de fragmentos que dejó a su paso el cometa 21P/Giacobini-Zinner. Al entrar en contacto con la atmósfera, esas partículas se calcinan y generan el resplandor luminoso que conocemos como meteoro o estrella fugaz.

El otoño trae consigo las primeras lluvias de estrellas del año en el hemisferio norte. Shutterstock

Las dracónidas producen unos 20 meteoros por hora, que viajan a una velocidad de 20 kilómetros por segundo. Para los observadores situados a 40 grados de latitud norte, el radiante, el punto del cielo del que parecen surgir las estrellas, permanece por encima del horizonte durante toda la noche.

Recomendaciones del IGN para ver las dracónidas

Aunque las dracónidas parecen proceder de la constelación de Draco, pueden verse en cualquier zona del cielo siempre que esté oscuro. Si la Luna es visible, conviene mirar en la dirección opuesta a su posición.

Para disfrutar mejor del fenómeno, el IGN aconseja observar desde un lugar con pocos obstáculos que limiten la vista, como edificios, árboles o montañas, y prescindir de instrumentos ópticos que reduzcan el campo de visión. Basta con tumbarse y esperar a que los ojos se acostumbren a la oscuridad.

Las oriónidas alcanzarán su máximo a finales de octubre

Las dracónidas no serán la única lluvia de estrellas del mes. Octubre traerá también las oriónidas, cuyo máximo está previsto para la noche del 21 al 22, aunque seguirán siendo visibles, con menor intensidad, hasta el 7 de noviembre de 2026.

Octubre ofrece dos lluvias de meteoros visibles desde el hemisferio norte. Shutterstock

Estos meteoros se originan a partir de diminutos fragmentos que dejó el cometa Halley y parecen irradiar desde la constelación de Orión, aunque pueden observarse en cualquier parte del cielo.

Esta vez, la Luna creciente en fase gibosa ocultará con su brillo algunos de los meteoros más tenues, por lo que, según indica la NASA en su web, la mejor oportunidad para verlos será unas horas antes del amanecer, después de que la Luna se haya puesto.

Fuente: EFE