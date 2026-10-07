La predicción de Juan Roig sobre las cocinas gana contexto con el auge de los platos preparados.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, lleva años defendiendo una predicción contundente sobre cómo cambiarán los hogares y los hábitos alimentarios durante las próximas décadas.

“En 2050 no existirá la cocina como hoy la conocemos, habrá cosas que enfriemos o calentemos, la tendremos como hobby” Juan Roig, fundador de Mercadona.

La frase de Juan Roig no es nueva, pero toma relevancia con el panorama actual la tecnología. El presidente de Mercadona ya anticipó en marzo de 2020, durante la presentación de los resultados de 2019, que en 2050 la cocina tal y como se conoce hoy perdería protagonismo y que cocinar podría convertirse en un “hobby”.

No se trata de anunciar la desaparición literal de todas las cocinas, sino de una previsión empresarial sobre el comportamiento de los consumidores. Para Roig, una parte creciente de las comidas llegará a casa ya preparada y cocinar desde cero será una actividad menos cotidiana.

La estrategia que Mercadona desarrolló con su sección “Listo para comer” encaja con esa visión: ofrecer platos preparados que el cliente puede llevarse, calentar o consumir directamente.

La predicción de Juan Roig sobre las cocinas gana contexto con el auge de los platos preparados Fuente: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Por qué Juan Roig cree que la cocina cambiará antes de 2050

Mercadona veía una oportunidad creciente en productos preparados y defendía que la cocina doméstica tendería a centrarse cada vez más en “calentar o enfriar”. En aquel momento, “Listo para comer” estaba implantado en 357 supermercados de la cadena. Desde entonces, Mercadona ha extendido considerablemente este modelo, mientras el mercado de los platos preparados gana espacio entre los consumidores.

La idea parte de un cambio de hábitos: hogares más pequeños, menos tiempo disponible para cocinar y consumidores que buscan soluciones que permitan resolver una comida de forma rápida.

Cabe resaltar que esta predicción llega desde la cabeza de un negocio que atraviesa uno de sus mejores momentos. Mercadona cerró 2025 con 41.900 millones de euros en ventas y un beneficio récord de 1729 millones, un 24,9% más que un año antes.

La compañía terminó el ejercicio con 1672 supermercados en España y Portugal y una cuota de mercado del 28,5% en España. Al mismo tiempo, continúa reforzando negocios vinculados al cambio de hábitos de consumo.

Roig, principal accionista y presidente de la compañía, figura además entre las mayores fortunas de España. Forbes España estimó su patrimonio en 7900 millones de euros en 2025, aunque se trata de una valoración estimada que puede cambiar en función del valor de Mercadona y del resto de sus inversiones.

¿Se está cumpliendo la predicción de Juan Roig sobre las cocinas?

Seis años después, todavía es pronto para determinar si esa predicción terminará cumpliéndose, pero los hábitos de consumo muestran algunos cambios en esa dirección. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los hogares españoles compraron más de 806 millones de kilos de platos preparados en 2024, un 5,1% más que el año anterior, con un consumo medio de 17,19 kilos por persona.

Juan Roig, presidente y principal accionista de Mercadona, anticipa cómo cambiará la cocina EFE

La tendencia continuó posteriormente: entre junio de 2025 y mayo de 2026, el consumo doméstico de platos preparados aumentó otro 5,6% en volumen. El propio Ministerio relaciona el crecimiento de este tipo de productos con la búsqueda de comodidad, practicidad y ahorro de tiempo.

Mercadona también ha avanzado en esa dirección con la expansión de “Listo para comer”, su sección dedicada a platos preparados. Sin embargo, estos datos no permiten afirmar que las cocinas domésticas vayan a desaparecer en 2050: por ahora, la afirmación de Roig sigue siendo una predicción empresarial sobre la evolución de los hábitos de consumo, no una certeza sobre cómo serán las viviendas dentro de dos décadas.