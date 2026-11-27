El guardapizza o pizza saver impide que la tapa del envase se hunda y entre en contacto con la comida.

Al pedir una pizza a domicilio, es habitual encontrar una pequeña pieza de plástico ubicada en el centro de la caja, encima del queso y los ingredientes. Aunque puede parecer un elemento decorativo, cumple una función fundamental para proteger los alimentos durante su transporte.

Este dispositivo, conocido como guardapizza o pizza saver, impide que la tapa del envase se hunda y entre en contacto con la comida , especialmente cuando las cajas se apilan unas sobre otras.

Sin embargo, detrás de este pequeño objeto existe una historia que se remonta a más de 50 años y que involucra a un inventor argentino y una patente estadounidense.

Para qué sirve la pequeña pieza de plástico que viene en las cajas de pizza

La función principal del guardapizza es mantener separadas la tapa de cartón y la superficie de la pizza, para evitar que el queso derretido y los demás ingredientes queden adheridos al envase.

Su diseño, generalmente compuesto por tres patas y una superficie superior plana, permite sostener la parte central de la tapa sin ocupar demasiado espacio ni ejercer una presión excesiva sobre los alimentos.

Además, ayuda a proteger la pizza durante el transporte, cuando el peso de otras cajas o la presión sobre el cartón pueden provocar que la tapa se deforme.

Quién inventó el guardapizza y cuál es su origen

El origen del guardapizza se atribuye al argentino Claudio Daniel Troglia, quien registró el 28 de febrero de 1974 un modelo industrial denominado SEPI, abreviatura de separador entre la pizza y el envase .

El dispositivo fue diseñado para evitar que el queso se pegara a la tapa de las cajas durante el traslado de las pizzas. Su creación antecedió en más de una década a la concesión de una patente estadounidense para un objeto con la misma finalidad.

El origen del guardapizza se atribuye al argentino Claudio Daniel Troglia, quien registró el 28 de febrero de 1974 un modelo industrial denominado SEPI, abreviatura de separador entre la pizza y el envase. Fuente: Shutterstock

En Estados Unidos, Carmela Vitale presentó en 1983 una solicitud de patente para un dispositivo denominado package saver, que fue concedida el 12 de febrero de 1985, bajo el número US4498586A.

La patente describe un soporte de plástico resistente al calor, con patas y una superficie superior diseñada a impedir que la tapa del envase entre en contacto con la comida.

Es así como el pequeño guardapizza terminó por convertirse en un elemento habitual de las cajas de pizza, gracias a una solución sencilla para proteger los alimentos.