El orificio de la tapa de los bolígrafos BIC tiene una función que pocos conocen.

El pequeño orificio que tienen en la punta las tapas de muchos bolígrafos BIC cumple una función de seguridad. Está pensado para que el aire pueda seguir pasando si alguien se traga la tapa por accidente, algo que puede ocurrir con un objeto que tantas personas se llevan a la boca mientras piensan, escuchan o esperan.

Según explica el propio fabricante en la sección de preguntas frecuentes de su sitio web, el orificio evita que el capuchón obstruya por completo las vías respiratorias en caso de inhalación accidental, algo que exigen las normas internacionales de seguridad ISO 11540.

Una tapa pensada para que el aire siga pasando

Si un trozo de plástico queda atascado en la garganta, el aire no puede llegar a los pulmones. El orificio de la tapa evita ese bloqueo total, porque deja un pasaje por el que se puede seguir respirando hasta que el objeto se expulsa o llega la ayuda.

La norma internacional exige el agujero, salvo cuando la tapa es tan grande que no representa un riesgo de asfixia. (Imagen ilustrativa) Fuente: Shutterstock Shutterstock

La norma ISO 11540 tiene una excepción. Cuando la tapa es tan grande que no representa un riesgo de asfixia, el agujero no es necesario. Por eso no todos los modelos de la marca lo llevan.

Qué cambió en la tapa desde 1991

El bolígrafo de cristal BIC conserva casi el mismo diseño desde 1950, cuando desplazó a la pluma estilográfica, que manchaba y tardaba en secarse. Con el tiempo, la tapa fue el único elemento que se modificó.

En 1991 la compañía abrió el pequeño orificio en la punta del capuchón. La idea era sencilla, que el aire pudiera seguir circulando si alguien se tragaba la tapa.

Las tapas de bolígrafos y los casos de asfixia en niños

Un informe publicado en 2013 de Annals of Pedriatric Surgery señala que el 8% de las aspiraciones no relacionadas con alimentos se debían a niños que se habían tragado sin querer la tapa de un bolígrafo. Con ese número, el agujero no parece un detalle menor.

Los más chicos son los más expuestos, porque suelen llevarse a la boca lo que tienen a mano. Pero morder la tapa no es una costumbre exclusiva de ellos, y se ve a diario en oficinas y aulas.