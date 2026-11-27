Bill Gates advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial en una entrevista.

Bill Gates, cofundador de Microsoft, advirtió en septiembre que un ciberataque capaz de alterar todas las cuentas bancarias y paralizar la red eléctrica ya es posible con las herramientas de inteligencia artificial actuales.

“ La capacidad de realizar un ciberataque que altere todas las cuentas bancarias y paralice la red eléctrica existe hoy en día, y lo sabemos ”, afirmó en una entrevista con Ezra Klein, del New York Times.

Sus palabras vuelven a escena tras las intrusiones informáticas detectadas en las últimas semanas en agencias de Estados Unidos, entre ellas el FBI y la CIA, que alimentaron la preocupación sobre la seguridad digital del país.

El empresario, que habla desde su experiencia en la tecnología, en los negocios y en la gestión de fundaciones, pidió que la sociedad se involucre antes de que ocurra un incidente grave.

Qué dijo Gates sobre la IA y los ciberataques

En la entrevista, Gates contó que lo que más le impresionó fue la capacidad de los modelos de IA para encontrar fallos de seguridad en programas que los humanos habían revisado durante más de 20 años sin detectarlos.

Para reducir el riesgo, Anthropic puso su modelo en manos de un grupo reducido de personas, en el llamado Proyecto Glasswing, con la idea de que corrigieran los errores antes de su uso general. Según Gates, no alcanza, porque hay demasiado código por revisar. “ Nos encontramos en un período de extrema vulnerabilidad a los ciberataques ”, dijo.

Por qué Gates pide medidas de seguridad

Para el magnate empresarial, el peligro está en las personas que usen estos modelos con malas intenciones. Aseguró que a principios de este año la IA superó el umbral cibernético y también el biológico, y por eso decidió alzar la voz, incluso por encima de su trabajo en salud.

Reclamó medidas de seguridad y monitoreo obligatorias en todos los modelos, y propuso que los de código abierto funcionen en plataformas donde se garantice que esas protecciones no se hayan eliminado. Sin ellas, advirtió, habrá incidentes de gran magnitud, y se preguntó si hay que esperar a que un ciberataque cause daños masivos para actuar.

Las intrusiones en el FBI y la CIA

Según informó CNN, el FBI investiga una intrusión de presuntos hackers en el Centro Nacional de Información Criminal, una base de datos nacional que conecta a las fuerzas del orden federales, estatales y locales. Es la segunda vez desde septiembre que la agencia sufre un hackeo.

El New York Times reveló además que la CIA y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional detectaron un ataque que expuso información no clasificada de los sistemas que usan para analizar fuentes abiertas, como redes sociales, imágenes satelitales y bases de datos comerciales. La Oficina aseguró que no hubo interrupciones en sus capacidades críticas ni en los sistemas clasificados.