Confirmado | Qué significan los colores de las bandejas de carne en el supermercado y para qué sirven (foto: ChatGPT)

En las secciones de carnicería de los supermercados es habitual encontrar bandejas de distintos colores, que suelen oscilar entre negras, rojas, blancas o amarillas. En este contexto, los tonos de los envases no responden necesariamente a decisiones aleatorias, sino que pueden utilizarse como una estrategia comercial para diferenciar líneas, cortes o promociones.

Sin embargo, esta distinción no constituye una regla universal. No existe una regla oficial que establezca que cada color de bandeja corresponda a una determinada calidad, frescura o tipo de carne , por lo que su significado puede variar entre supermercados.

Por este motivo, aunque el color del envase puede funcionar como una referencia visual dentro de cada establecimiento, no debería utilizarse como el principal criterio para determinar la calidad del producto.

Qué significan los colores de las bandejas de carne

De manera general, algunos supermercados pueden utilizar los colores de las bandejas para diferenciar sus productos de la siguiente manera:

Bandejas negras: suelen emplearse para presentar determinados cortes como productos premium, seleccionados o de mayor valor.

Bandejas amarillas: pueden utilizarse para productos de consumo cotidiano y, en algunos establecimientos, para identificar promociones u ofertas.

Bandejas rojas o blancas: suelen asociarse a productos habituales de la góndola o a líneas estándar de carne.

De todas formas, estas asociaciones dependen de la estrategia comercial de cada establecimiento. Una bandeja negra no garantiza que la carne tenga una calidad superior, del mismo modo que un envase amarillo, rojo o blanco no significa necesariamente que el producto sea mejor o peor.

La calidad de la carne depende de otros factores relacionados con el propio corte, su conservación, su procedencia y las condiciones en las que fue envasado. Por eso, antes de comprar conviene observar el producto y revisar detenidamente la información que figura en la etiqueta.

Qué factores deben considerarse a la hora de elegir un corte de carne

Si lo que se busca es evaluar las características de un corte de carne vacuna, el marmoleado es uno de los aspectos que pueden tenerse en cuenta. Es decir, las pequeñas vetas de grasa distribuidas entre las fibras musculares pueden influir en la terneza, el sabor y la jugosidad que presentará la carne durante la cocción.

La textura de la carne y las características propias del corte también pueden aportar información. Sin embargo, el aspecto visual no permite determinar por sí solo si un producto es seguro o de buena calidad, ya que factores como el tipo de envasado y la exposición al oxígeno pueden modificar su apariencia.

En cuanto al envase, es importante comprobar que se encuentre íntegro, correctamente cerrado y sin roturas o pérdidas . La presencia de cierto líquido dentro de la bandeja puede producirse de forma natural, aunque una acumulación excesiva puede indicar una mayor pérdida de jugos del producto.

Confirmado | Qué significan los colores de las bandejas de carne en el supermercado y para qué sirven (foto: Freepik) Freepik

Qué información hay que revisar antes de comprar carne envasada

Más allá de la apariencia del corte o del color de la bandeja, uno de los elementos más importantes es la etiqueta del producto. Allí se encuentra la información que permite conocer su fecha de caducidad, las condiciones de conservación y otros datos necesarios para realizar una compra segura.

En los alimentos refrigerados, también es fundamental mantener la cadena de frío y respetar las temperaturas de conservación indicadas en el envase. Una vez superada la fecha de caducidad de un alimento muy perecedero, este no debe consumirse.

Además, conviene verificar que el envase no esté dañado y seguir las instrucciones de conservación indicadas por el fabricante, tanto antes como después de abrirlo.

Por eso, aunque los colores de las bandejas pueden ayudar a diferenciar visualmente determinados productos dentro del supermercado, la información más fiable para el consumidor se encuentra en la etiqueta y en el estado del propio envase, y no en el color elegido para presentarlo.