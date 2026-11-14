La Farmacia de la Reina Madre es el comercio en funcionamiento más antiguo de Madrid, fundado en 1578.

En el corazón del centro de Madrid, se ubica la Antigua Farmacia de la Reina Madre, considerada como el comercio en funcionamiento más antiguo de la ciudad. Fue fundada en 1578 y su creación se atribuye a un alquimista veneciano que trabajaba para la corona durante el reinado de Felipe II.

Actualmente, está ubicada en el número 59 de la calle Mayor, y destaca por conservar mobiliario, recipientes de cerámica e instrumentos farmaceúticos históricos.

Guarda archivos y recetas antiguas de siglos pasados -incluyendo una receta a nombre de Miguel de Cervantes- como así también elementos arquitectónicos modernistas del siglo XX y pasadizos subterráneos vinculados con el entorno de palacio.

Asimismo, el establecimiento está incluido en el Inventario del Patrimonio Histórico Farmacéutico Español del Consejo General de Colegios Farmacéuticos.

La historia de la farmacia más antigua de Madrid y su vínculo con la realeza

La Antigua Farmacia de la Reina Madre fue fundada en 1578, y su creación se atribuye a un alquimista veneciano que trabajaba a las órdenes de Felipe II. Originalmente estaba ubicada en la calle Sacramento, mientras que en 1914 se trasladó a la calle Mayor, número 59, donde permanece actualmente.

La farmacia cobró notoriedad por proveer servicios a la reina Isabel de Farnesio -segunda esposa de Felipe V y madre de Carlos III-, momento en el que se le concedió el escudo real. A partir de entonces, el establecimiento adoptó la denominación de “Reina Madre”.

En cuanto a sus propietarios modernos, la farmacia fue adquirida en 1931 por José Cid Guerrero y heredada posteriormente por su familia.

Las reliquias que conserva la Farmacia de la Reina Madre

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos señala que la Antigua Farmacia de la Reina Madre funciona como una especie de museo vivo, debido a las piezas históricas que sobrevivieron al derribo de su sede original en la calle Sacramento.

Uno de ellos es el mostrador de caoba labrada, diseñado por Antonio Rosselló en 1914, que preside el despacho al público. Sus motivos geométricos con relieves de ángeles y el rótulo central con el nombre “Reina Madre” lo convierten en una pieza única.

Por su parte, los azulejos de Juan Ruiz de Luna constituyen dos paneles que decoran las paredes de la botica, ubicados en los laterales del establecimiento. Las obras conmemoran la fundación de la farmacia en 1578, así como su traslado a la calle Mayor en 1914.

A su vez, aloja más de 300 recipientes procedentes de Talavera de la Reina, que se utilizaban para conservar ungüentos, hierbas y compuestos. También, pueden observarse piezas fabricadas en el siglo XVII por la Real Fábrica fundada por Carlos III.

Los secretos de una farmacia que lleva casi 450 años en Madrid

Además de las reliquias históricas, la Antigua Farmacia de la Reina Madre conserva alrededor de 1600 recetas de siglos pasados, incluida una a nombre de Miguel de Cervantes.

En sus registros aparecen órdenes de preparados sorprendentes, como el extracto de momia egipcia y las primeras quinas, corteza de árboles de procedentes de la Coordillera de los Andes en Sudamérica.

Asimismo, durante el siglo XIX, la farmacia fue escenario de importantes centros de tertulias donde intelectuales, políticos y militares discutían sin levantar sospechas, en un contexto de inestabilidad marcado por el enfrentamiento entre absolutistas y liberales.

La persecución política del reinado de Fernando VII convirtió a los sótanos de la Antigua Farmacia de la Reina Madre en un escondite idóneo para organizar encuentros clandestinos de liberales y progresistas.

Incluso, la tradición popular asegura que dentro de los sótanos de la farmacia partía un túnel subterráneo que conectaba directamente con el Palacio Real, aunque nunca se ha confirmado esta conexión directa.