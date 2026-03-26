Durante años, la reacción de los gatos frente a un espejo ha despertado curiosidad tanto en dueños como en científicos. Algunos felinos ignoran su reflejo, mientras otros adoptan posturas defensivas o intentan interactuar con esa “presencia” desconocida. La explicación se encuentra en el desarrollo cognitivo animal y en la manera en que interpretan los estímulos visuales. A diferencia de los humanos, los gatos no poseen de forma natural la capacidad de reconocerse en un espejo. Este fenómeno se estudia dentro de la etología, disciplina que analiza cómo distintas especies perciben su entorno. En la mayoría de los casos, el gato interpreta su reflejo como si se tratara de otro animal. Sin embargo, la ausencia de olor (clave en su sistema sensorial) genera una contradicción. Esta falta de coherencia entre vista y olfato provoca que el interés desaparezca con rapidez o que la reacción inicial sea de alerta. Los especialistas utilizan el test del espejo, desarrollado por Gordon Gallup Jr. en 1970, para evaluar la autoconciencia en animales. El experimento consiste en colocar una marca visible solo a través del reflejo: si el animal intenta tocarla en su propio cuerpo, demuestra reconocimiento de sí mismo. En el caso de los gatos, la evidencia científica indica que no superan esta prueba. Investigaciones posteriores en psicología comparada confirmaron que especies como chimpancés o delfines sí logran ese nivel de reconocimiento, mientras que los felinos domésticos no muestran esa conducta. El biólogo John Bradshaw sostiene que los gatos priorizan el olfato sobre la visión, por lo que un reflejo sin olor pierde sentido. En la misma línea, el primatólogo Frans de Waal explica que no superar el test no implica menor inteligencia, sino una forma distinta de procesar la realidad. Algunos gatos que conviven durante años con espejos dejan de reaccionar como si se tratara de otro animal. Este cambio responde al aprendizaje, el reflejo pasa a formar parte del entorno cotidiano y pierde relevancia. Sin embargo, este proceso no implica autoconciencia. El animal no se reconoce a sí mismo, sino que aprende que esa imagen no representa una amenaza ni una presa. Cada gato responde de manera distinta ante un espejo. Los más curiosos tienden a investigar, mientras los más territoriales muestran señales de alerta o agresividad inicial. Factores como la edad, el entorno y la socialización también influyen en la conducta. Un gato joven, expuesto a estímulos nuevos, suele reaccionar con mayor interés, mientras uno adulto puede ignorar el reflejo casi por completo.